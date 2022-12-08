На Землю надвигается мощная магнитная буря: названа дата

В этом месяце ожидается один сильный магнитный шторм

В конце 2022 года Землю всколыхнёт ряд магнитных бурей, хотя и большая часть декабря выдастся достаточно спокойной, если говорить о колебаниях геомагнитного фона. Такие периоды могут неприятно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей. Однако повышение солнечной активности затянется всего на пару дней.

Предупреждение о магнитных бурях с 22 по 23 декабря опубликовал ресурс meteoagent. Сообщается, что речь идет о среднем уровне и k-индексе 4. Это не максимально мощная геомагнитная активность, но достаточно интенсивная.

Так, геомагнитный шторм в течении двух этих дней, с четверга по пятницу, будет достигать среднего уровня. Хотя еще накануне солнечные бури, как прогнозируется, незначительны. В спокойную динамику геомагнитная активность вернется уже в конце недели и окончательно нормализуется к воскресенью, 25 декабря.

Как известно, магнитные бури – это колебания геомагнитного поля, могут длится от нескольких часов до нескольких суток. Вспышки на поверхности Солнца ведут к тому, что энергия рассеивается во все стороны, в том числе к Земле. Столкновения с магнитосферой провоцирует геомагнитную активность.

Ранее "Телеграф" сообщал, что есть несколько способов уменьшить влияние магнитных бурь на ваше самочувствие.