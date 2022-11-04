На Землю надвигается сильная магнитная буря: названа дата

Грядет первая мощная магнитная буря в этом месяце

В ноябре ожидается несколько магнитных бурь, некоторые из них будут особо ощутимы для метеозависимых людей. Ближайшая дата сильного геомагнитного шторма – 5 ноября. Интенсивность вспышек на Солнце максимальная, однако штормить будет только в течение этого дня.

Предупреждение о мощной магнитной буре публикует ресурс meteoagent. По его данным, 5 ноября речь идёт о высоком уровне и k-индексе 5, то есть это достаточно мощный вид геомагнитной активности.

Так, в пятницу, 4 ноября, уровень геомагнитных колебаний будет низким, но уже на следующий день, в субботу, 5 ноября, вырастет до максимума. Но как возникли мощные вспышки на Солнце, так и стихнут, поскольку в воскресенье, 6 ноября, уровень геомагнитной активности вернется на тот, что был в пятницу.

Отметим, что более затяжную магнитную бурю, которая будет весьма интенсивной, следует ожидать на новой неделе. Подробнее о датах геомагнитных штормов в этом месяце ранее писал "Телеграф". Также мы рассказывали, что предпринять метеозависимым людям в такие неприятные для них периоды солнечной активности, чтобы уменьшить болезненные ощущения.