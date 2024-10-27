В Израиле грузовик разнес остановку с десятками людей, водителя ликвидировали на месте (видео)

Водителя автобуса застрелили гражданские

В воскресенье, 27 октября, в Израиле грузовик протаранил автобусную остановку на которой находилось много людей. Инцидент произошел к северу от Тель-Авива.

По предварительным данным пострадало более 33 человек — некоторые из них находятся в критическом состоянии. Местные СМИ сообщают, что случай квалифицировали, как теракт.

Известно, что грузовик въехал в автобусную остановку возле перекрестка в Глилот к северу от Тель-Авива. Авария произошла в тот момент, когда автобус высаживал пассажиров на остановке.

"Грузовик сбил десятки людей, высадившихся на автобусной остановке. Восемь раненых оказались зажаты под грузовиком", — говорится в сообщении.

Среди пострадавших шесть человек находятся в тяжелом состоянии, семь получили ранения средней степени тяжести и 20 человек получили легкие ранения.

"Многие из раненых — пожилые люди, которые вышли из автобуса перед посещением близлежащего музея, чтобы отметить национальный день памяти погибших 7 октября и последовавшей за ней войне", — сообщает Times of Israel.

Интересно, что авария в Израиле произошла в районе Глилот, где расположена штаб-квартира Моссада.

По данным полиции, водителя, который якобы вышел из салона с ножом, нейтрализовали вооруженные гражданские, находившиеся в том районе.

Местные власти квалифицировали случай, как теракт.

Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится расследование.

Напомним, в сентябре в Ливане сотни боевиков группировки "Хезболла" получили ранения после того, как в районе Дахия в Бейруте взорвались их портативные пейджеры. Всего пострадали более 4000 человек.

Представитель "Хезболлы" на условиях анонимности сказал Reuters, что подрыв пейджеров был "наибольшим нарушением безопасности", которому подверглась группировка за почти год войны с Израилем. В свою очередь израильские военные отказались комментировать запросы агентства касательно взрывов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько людей погибли и получили ранения во время пейджерной атаки. Как отмечается, перед взрывом пейджеры издали звуковые сигналы, якобы от руководства "Хезболлы", что побудило боевиков взять их и поднести к лицу.