Кости и окровавленный хвост: в Киеве "маги" запугивают соседей страшными ритуалами (фото)

О происшествии расказали в соцсети

В Днепровском районе Киева жители многоэтажного дома напуганы жуткими ритуалами, которые проводит кто-то из местных. Неизвестные разбрасывают на общем балконе кости животных, а недавно на ручку двери темной изолентой примотали окровавленный хвост быка с иглами.

Местные жители обеспокоены такими "подкладами" и самостоятельно пытаются вычислить "колдунов". Об этом рассказали в Telegram-канале "Труха Киев".

Сообщается, что жители многоэтажки в Днепровском районе столицы начали находить пугающие вещи на общем балконе. Так, здесь были обнаружены кости, скорлупа от яиц и семена мака, которыми все это обильно посыпали неизвестные.

На днях же на дверную ручку балконной двери "маги" прикрепили темным скотчем свежий хвост быка или коровы, а также воткнули в него иглы.

В соцсети сообщается о том, что таким странным образом жильцы многоэтажки, которые не захотели сдавать деньги на покупку генератора, мстят представителям ОСМД. Такое предположение высказали в чате домовладения.

"Вот такие ритуалы проводят некоторые жители нашего подъезда, которые не хотят оплачивать взнос на приобретение генератора. И даже прибегают к "черной магии". Скорее всего, эта "дикость" связана с тем, что все, кто не выполнил решение общего собрания уже получили повестки в суд о принудительном взыскании средств на покупку генератора", — говорится в сообщении.

В соцсети очень бурно отреагировали на данную новость. Одни начали писать в комментариях, что это действительно может быть "древняя магическая практика":

Другие же усомнились в том, что представители ОСМД имеют право подавать в суд на жильцов, которые отказались сдать средства на покупку генератора и назвали это "ерундой":

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Соломенском парке Киева люди обнаружили большой кусок свежего мяса в который неизвестные воткнули шпильки с цветными головками. Местные жители предположили, что это может быть делом рук догхантеров. Другие же начали писать о "черных ритуалах" и "магах".