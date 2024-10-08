Изнасиловал палкой, а теперь...: неожиданный поворот обрело громкое дело в Кривом Роге

На подозреваемого возложен ряд обязанностей

В Кривом Роге подозреваемому в жестоком изнасиловании 41-летней женщины, в частности якобы палкой, избрали меру пресечения. Его отправили под круглосуточный домашний арест.

Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда. Отмечается, что органом досудебного расследования мужчина подозревается в совершении нетяжкого уголовного преступления, связанного с сексуальным насилием, совершенном на территории гаражного кооператива.

Стоит напомнить, что по данным СМИ, инцидент произошел в ночь на 5 ноября текущего года. Мужчина арендовал гараж в кооперативе на Прудах. Туда он привел 41-летнюю горожанку и предложил выпить. После этого накинулся на нее и изнасиловал, в том числе и палкой. Как пишет Gorod.dp, пострадавшая в шоковом состоянии: у нее повреждены половых органов, кишечник, сломаны кости бедра. Она сейчас в больнице.

На подозреваемого возложены следующие обязанности:

безотлагательно прибыть к месту своего жительства для отбывания меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста;

не отлучаться без разрешения следователя, прокурора или суда из населенного пункта, в котором он зарегистрирован;

сообщать следователю, прокурору или суду об изменении места жительства или регистрации;

прибывать по первому вызову к следователю, прокурору или суду в определенное время;

сдать на хранение в органы Государственной миграционной службы Украины свой паспорт (паспорта) для выезда за границу, другие документы, дающие право на выезд из Украины и въезд в Украину;

круглосуточно не покидать место регистрации за исключением случаев необходимости получения неотложной медицинской помощи, а также следования к укрытию во время объявления сигнала "воздушной тревоги".

Фото: Свої. Кривий Ріг

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Киеве мужчина изнасиловал в подземном переходе 23-летнюю девушку и отобрал у нее 4 тысячи гривен.