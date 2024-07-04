В Бердянске двое выходцев из Азии изнасиловали 12-летнюю девочку: их до сих пор не нашли

Названы имена подозреваемых

Во временно оккупированном россиянами Бердянске двое выходцев из Азии изнасиловали 12-летнюю девочку. Оккупационные власти объявили их в розыск.

Соответствующую ориентировку распространили российские оккупанты. Указано, что инцидент произошел в ночь со 2 на 3 июля.

Там отмечается, что по подозрению в совершении этого преступления разыскивают 23-летнего Зухри Назарова и 24-летнего Джамшеда Рахимова. В то же время в ориентировании не сообщается, гражданами какой именно страны являются эти лица.

Также сообщается, что разыскиваемые могут находиться в районах автовокзала и рынков Бардянска. Кроме того, говорится, что подозреваемые могут находиться "в местах концентрации иностранных граждан".

Напомним, на территории временно оккупированной Херсонской области двое российских военных убили пять человек. Это произошло в селах Абрикосовка и Подо-Калиновка.

65-летнюю Валентину Старченко нашли в жилом доме в оккупированном селе Подо-Калиновка Херсонской области 23 апреля. Преступники расстреляли женщину в живот, подожгли дом и скрылись. Кроме того, в селе Абрикосовка преступники ударами по голове убили оккупационную "главу села" Абрикосовка 54-летнюю Любовь Тимчак и российского военнослужащего 40-летнего Алексея Глинина. Дом с трупами тоже подожгли.