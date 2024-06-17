В Одессе 18-летний парень нашел способ избежать мобилизации: теперь ему грозит срок

Подозреваемому уже избрали меру пресечения

В Одессе 18-летний юноша ограбил женщину, нанеся ей ущерб на 13 тысяч гривен, чтобы избежать мобилизации. Его план заключался в том, что с судимостью его не смогут призвать в ряды Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает ГУ Национальной полиции в Одесской области. Отмечается, что подозреваемому уже избрана мера пресечения и ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Отмечается, что преступление произошло в Приморском районе на улице Леонтовича. Заметив женщину с кошельком в руках, которая вышла из магазина, юноша последовал за ней. А потом, дождавшись удобного момента, он вырвал из рук горожанки имущество и побежал в сторону улицы Канатной. Там, сев на общественный транспорт, отправился домой в Пересыпский район.

Полицейские после обращения 45-летней потерпевшей оперативно установили личность злоумышленника и разыскали его — им оказался 18-летний гражданин.

Юноша не отрицал своей вины и признался, что кошелек вместе с деньгами, документами, наушниками и находившимся в нем мобильным телефоном он выбросил. А свой поступок он объяснил тем, что имущество ему не нужно, он рассчитывал на то, что с судимостью за уголовное правонарушение в будущем избежит мобилизации.

"Мы собрали достаточное количество доказательств и под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса Украины, а именно в открытом похищении чужого имущества, то есть грабеже, совершенном в условиях военного положения. Юноше грозит наказание в виде лишения свободы сроком от семи до десяти лет. По нашему ходатайству суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Местонахождение похищенного имущества мы будем устанавливать в ходе следствия", — сообщила следователь территориального подразделения полиции Ольга Лаврищук.

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