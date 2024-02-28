На Киевщине в недострое обнаружили тело подростка: подозревают суицид (фото)

Причины и обстоятельства трагедии предстоит установить следствию

Во вторник, 27 февраля, в Броварском районе Киевской области произошла трагедия — здесь покончил с собой подросток. По предварительным данным мальчик повесился в недостроенном здании.

На месте происшествия работали правоохранители, следователи и медики. О самоубийстве мальчика сообщил Телеграм-канал "Киев инфо". Затем информацио о смерти подростка подтвердили в пресс-службе Полиции Киевской области.

На данный момент известно, что в селе Рудня на Киевщине местный житель обнаружил в недостроенном здании бездыханное тело подростка. По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа и ювенальные полицейские.

Правоохранители, во время осмотра заброшенного недостроя, действительно обнаружили труп 15-летнего уроженца Сумщины. По предварительной информации, телесных повреждений на подростке обнаружено не было.

По данному факту проводится расследование. Причины и обстоятельства трагедии, а также окончательную причину смерти предстоит установить правоохранителям.

Трагедия произошла в селе Рудня на Киевщине

Стоит отметить, что по информации из соцсетей — мальчик повесился в оконном проеме на верхнем этаже заброшки. Отмечается, что подросток, якобы, уже предпринимал попытку покончить с собой, но в первый раз его спасли.

По факту произошедшего открыто уголовное производство с пометкой "самоубийство". Все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Место трагедии

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине наблюдается волна детских самоубийств. По словам психолога, родителям обязательно следует обратить внимание на определенные особенности в поведении подростка во избежание трагедии.