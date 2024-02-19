Ролевые игры или семейная драма? В Киевской области мужчина припнул женщину к батарее (видео)

Делом будет заниматься полиция

В Борисполе спасателям пришлось вытаскивать женщину из ловушки, которую привязали к батарее. Известно, что ее цепью "припнул" в доме сожитель.

Потерпевшей оказалась 27-летняя местная жительница. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.

До спасателей Бориспольской области поступило сообщение от представителей Национальной полиции о том, что нужна помощь по перерезанию металлической цепи.

"Прибыв по указанному адресу, специалисты Службы спасения увидели женщину 1997 года рождения прикованную цепью к трубе отопления. В доме также находились 2 родственников потерпевшей", — говорится в сообщении.

По словам самой женщины, ее "припнул" в доме сожитель, и ушел. Женщина просидела так примерно до 4 часов. Спасатели перерезали цепь с помощью гидравлических ножниц.

Разбираться в подробностях этого интересного события остались правоохранители.

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве произошла трагедия на воде. Из Днепра получили тело женщины. Случайные прохожие заметили тело плавающего на поверхности человека.