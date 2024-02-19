Ролевые игры или семейная драма? В Киевской области мужчина припнул женщину к батарее (видео)
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Делом будет заниматься полиция
В Борисполе спасателям пришлось вытаскивать женщину из ловушки, которую привязали к батарее. Известно, что ее цепью "припнул" в доме сожитель.
Потерпевшей оказалась 27-летняя местная жительница. Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Киевской области.
До спасателей Бориспольской области поступило сообщение от представителей Национальной полиции о том, что нужна помощь по перерезанию металлической цепи.
"Прибыв по указанному адресу, специалисты Службы спасения увидели женщину 1997 года рождения прикованную цепью к трубе отопления. В доме также находились 2 родственников потерпевшей", — говорится в сообщении.
По словам самой женщины, ее "припнул" в доме сожитель, и ушел. Женщина просидела так примерно до 4 часов. Спасатели перерезали цепь с помощью гидравлических ножниц.
Разбираться в подробностях этого интересного события остались правоохранители.
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