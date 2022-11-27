Бил руками, ногами, палкой и ремнем: на Закарпатье мужчина убил гражданскую жену, нанеся ей почти полсотни ударов

Причиной смерти женщины стало внутреннее кровотечение и шок

В селе Синевир на Закарпатье произошло жуткое убийство, которое, как это иногда бывает, началось с семейной ссоры.

О страшном инциденте рассказывает местное издание.

Как стало известно после рассмотрения дела в суде, в тот роковой вечер мужчина в состоянии алкогольного опьянения затеял ссору с гражданской женой на глазах у двух несовершеннолетних детей.

"Сначала он ударил ладонью женщину по лицу. После этого, схватив ее руками за верхнюю одежду, толкнул к стене, чем нанес умышленный удар по голове потерпевшей. Продолжая свои преступные действия и доводя их до конца, взял в руки веник с деревянной ручкой круглой формы, которым нанес около десяти ударов по разным частям тела, после чего обутыми ногами умышленно нанес более пяти ударов в область грудной клетки и живота, нанес более пяти ударов руками по поверхности тела, до тех пор, пока она перестала подавать признаки жизни. После этого поднял женщину с пола и положил на кровать", — указано в Едином государственном реестре судебных решений.

Затем закарпатец вытащил из штанов ремень и стал бить сожительницу по ногам, после чего улегся спать возле своей жертвы.

На следующий день мертвую женщину обнаружили посторонние люди.

Судебно-медицинская экспертиза показала у нее разрывы легких, ушибы матки, кровоизлияние в мозг, перелом гортани, переломы ребер и множественные ссадины, раны, кровоподтеки и ушибы. В общей сложности несчастной женщине обидчик нанес не менее 43 ударов. Причиной смерти стало внутреннее кровотечение и шок.

Свою причастность к убийству мужчина сначала признал, но затем изменил показания и начал отрицать факт убийства, пытаясь убедить судей, что телесные повреждения женщина получила накануне убийства вечером при падении.

Тем не менее, состоявшийся на днях суд признал мужчину виновным в умышленном убийстве и приговорил к 12 годам лишения свободы.

Напомним, ранее в Хмельницкой области мужчина убил жену ножом в сердце и затем пытался убедить судей, что сделал это "случайно".