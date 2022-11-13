Тело нашли в выгребной яме: спор двух приятелей под Днепром завершился убийством (видео)

Убийца три месяца прятал тело жертвы у себя во дворе

Полицейские сводки свидетельствуют, что часто после убийств совершившие их люди пытаются спрятать доказательства своего преступления в надежде на то, что о жутком инциденте никто не узнает.

Примерно такая же ситуация произошла в Петриковском районе Днепропетровской области, где мужчина лишил жизни своего односельчанина и спрятал его тело на территории собственного домовладения.

О жутком происшествии рассказали в областном отделении Нацполиции.

Согласно информации правоохранителей, в августе им поступило сообщение об исчезновении 44-летнего мужчины.

Мать пропавшего рассказала, что сын вышел из дома и не вернулся.

Сотрудники криминальной полиции начали поиски мужчины и установили, что к смерти пропавшего причастен его 40-летний односельчанин. Было установлено, что между мужчинами произошла ссора, во время которой нападавший нанес приятелю смертельные телесные повреждения.

Чтобы скрыть следы преступление и избежать наказания, он спрятал тело в выгребную яму у себя во дворе.

На месте преступления

11 ноября следственные отделения полиции по согласованию с прокурором Слобожанской окружной прокуратуры сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось о двойном убийстве под Полтавой, где супругов лишили жизни и выбросили тела на свалку.