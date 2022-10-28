Приревновал и убил: под Черкассами мужчина лишил жизни товарища

Выяснение отношений во время застолья завершилось убийством

В Черкасской области, где ранее потерпел крушение автобус с эвакуирующимся украинцами, произошло убийство на почве ревности.

О нем рассказали в областном отделении Нацполиции.

Согласно информации правоохранителей, им накануне поступил звонок о том, что в одном из сел Золотоношского района убили человека.

Приехав на место предполагаемого преступления, они обнаружили в доме тело убитого 54-летнего мужчины.

Фото с места преступления

Изучая обстоятельства инцидента, правоохранители выяснили, что в доме проходило застолье, один из участников которого приревновал своего товарища, и, выхватив нож, нанес ему удар в брюшную полость. Ранение было смертельным, поэтому пострадавший скончался на месте происшествия.

Чем именно был вызван факт убийства, правоохранители не сообщают. Можно лишь строить догадки по фото, которые приводит полиция.

Фото полииции

В настоящее время нанесший смертельный удар человек задержан и находится в СИЗО. Если его вина будет доказана, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы по статье о преднамеренном убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.

Ранее "Телеграф" писал об убийстве в Одесской области, где мужчина нанес жене 17 ударов ножом и лег спокойно спать.