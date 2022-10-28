Приревновал и убил: под Черкассами мужчина лишил жизни товарища
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Выяснение отношений во время застолья завершилось убийством
В Черкасской области, где ранее потерпел крушение автобус с эвакуирующимся украинцами, произошло убийство на почве ревности.
О нем рассказали в областном отделении Нацполиции.
Согласно информации правоохранителей, им накануне поступил звонок о том, что в одном из сел Золотоношского района убили человека.
Приехав на место предполагаемого преступления, они обнаружили в доме тело убитого 54-летнего мужчины.
Изучая обстоятельства инцидента, правоохранители выяснили, что в доме проходило застолье, один из участников которого приревновал своего товарища, и, выхватив нож, нанес ему удар в брюшную полость. Ранение было смертельным, поэтому пострадавший скончался на месте происшествия.
Чем именно был вызван факт убийства, правоохранители не сообщают. Можно лишь строить догадки по фото, которые приводит полиция.
В настоящее время нанесший смертельный удар человек задержан и находится в СИЗО. Если его вина будет доказана, мужчине грозит до 15 лет лишения свободы по статье о преднамеренном убийстве. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения.
Ранее "Телеграф" писал об убийстве в Одесской области, где мужчина нанес жене 17 ударов ножом и лег спокойно спать.