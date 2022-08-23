В Одессе пьяница расчленил малознакомую женщину, а ее труп выбросил в мусорный бак

Злоумышленник нанес женщине ряд тяжелых травм, после чего она скончалась

Жители Одесской области взволнованы новым кровавым убийством, недавно произошедшим в областном центре. Там, в одной из многоэтажек, мужчина до смерти забил 51-летнюю женщину, после чего расчленил ее тело и, завернув в одеяло остатки, выбросил в мусорный бак.

Как во вторник, 23 августа, сообщили в пресс-центре Главного управления полиции области, тело женщины было обнаружено после того, как о ее исчезновении правоохранителям сообщила мать. По ее словам, дочь несколько дней не выходила на связь, хотя раньше такого не случалось.

Пытаясь установить обстоятельства исчезновения одесситки, стражи порядка узнали, что последним, кто мог видеть разыскиваемую, был 44-летний житель Суворовского района. Накануне он познакомился с пропавшей одесситкой и пригласил ее к себе.

Во время совместного застолья, где присутствовали и крепкие напитки, между "рюмочниками" возник словесный спор, быстро переросший в толкотню. В ходе ссоры мужчина несколько раз ударил новую знакомую по голове, после чего умерла.

Опасаясь наказания за совершенное, злоумышленник решил скрыть следы преступления. Он оттащил тело в подсобное помещение, после чего расчленил его, замотал в одеяло и выбросил в мусорный бак.

Во время разговора со стражами порядка одессит не стал отказываться от своей причастности к убийству и обвинил во всем водку.

Пока фигурант задержан, ему уже сообщили о подозрении. В рамках части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Следствие продолжается.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Одессе полиция расследовала обстоятельства смерти двух мужчин. Тело одного было найдено во дворе многоэтажного дома, другого нашли мертвым в одной из квартир с ножевыми ранениями.