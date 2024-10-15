Мужчина расписал авто собственной кровью и разбил двери в ломбард (фото)

Пьяный парень устроил погром, чтобы "развлечься"

26-летний житель Кривого Рога разбил припаркованную машину, стеклянные двери в кафе и ломбарде. Инцидент произошел 11 сентября около 22:20 в Терновском района города.

Фото последствий пьяного "веселья" опубликованы на сайте Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области.

Копы установили, что житель Кривого Рога после распития спиртных напитков решил "развлечься" и разбил припаркованный автомобиль, а также входные двери в кафе и ломбард.

Затем мужчина собственной кровью сделал надписи на другом транспортном средстве, стоящем рядом.

30 сентября дознаватели сообщили хулигану о подозрении по ч.1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Дело направлено в суд для принятия решения.

Санкция статьи предусматривает штраф от одной тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, надзором на срок до пяти лет или ограничением свободы на тот же срок.

Ранее в Сарненском районе Ровенской области на одном из контрольных постов мужчина порезал руки ножом. Он, вероятно, находился в состоянии алкогольного опьянения.