Відрізав голову і по частинах виніс сина на смітник: батько-вбивця почув вирок (фото)

Чоловіка експертиза визнала осудним

У Києві суд засудив до 10 років ув’язнення чоловіка, який по-звірячому вбив власного сина. Зловмисник зарізав його, розчленував, а рештки замурував у гаражі.

Злочин стався у січні 2024 року і лише у листопаді суд поставив крапку у цій кривавій справі. Про це повідомили у прес-службі Київської міської прокуратури.

Відповідно до матеріалів справи, у січні поточного року до 55-річного чоловіка прийшов у гості його 30-річний син. Чоловіки сіли за стіл та почали розпивати спиртне.

Під час застілля між ними стався конфлікт і батько раптово схопив кухонний ніж, яким і завдав смертельного удару своєму синові.

Надалі, щоб приховати злочин, чоловік переніс тіло сина у ванну, де протягом кількох днів розчленовував труп. Частини тіла він складав у сумки та пакети, а потім поступово виносив їх із квартири та викидав у сміттєві баки.

Голову та кінцівки зловмисник відокремив від тулуба та замурував їх у власному гаражі.

Завдяки професійним діям правоохоронців цей кривавий злочин удалося розкрити, а вбивцю затримали. Слідство повністю довело провину 55-річного мешканця столиці.

Чоловікові було проведено психолого-психіатричну експертизу, згідно з висновком якої він у момент скоєння злочину не мав будь-яких психічних розладів і усвідомлював характер своїх дій.

У суді вбивця повністю визнав свою провину. Вироком Дніпровського районного суду столиці його засуджено до 10 років позбавлення волі за вчинення умисного вбивства.

Нагадаємо, на території села Софіївська Борщагівка чоловік по-звірячому розправився з пенсіонером, у якого він орендував житло. Зловмисник холоднокровно зарізав безпорадного старого, а потім відрізав у нього язик і голову.

Зловмисника затримали та доправили до СІЗО. Йому повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Злочинцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що серійного вбивця, якого було затримано в Києві після жорстокої розправи над продавщицею квітів, зізнався ще в одному вбивстві. Це вже дев’яте вбивство маніяка причетність до якого вдалося встановити правоохоронцям.