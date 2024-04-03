Відрізав голову та язик: на Київщині сталося звіряче вбивство (фото)
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Зловмиснику загрожує до 15 років в’язниці
На території села Софіївська Борщагівка чоловік по-звірячому розправився з пенсіонером, у якого він орендував житло. Зловмисник холоднокровно зарізав безпорадного старого, а потім відрізав у нього язик і голову.
Звуки боротьби почув сусід убитого, який і звернувся по допомогу до правоохоронців. Злочинця затримали по гарячих слідах. Подробиці страшного вбивства розповіли у прес-службі Поліції Київщини.
Днями у Бучанському районі Київської області між 75-річним орендодавцем та його 44-річним квартирантом виник конфлікт. Інцидент стався на території села Софіївська Борщагівка.
Внаслідок сварки молодший із чоловіків схопив кухонний ніж і завдав своєму опоненту близько 16 ударів у ділянку голови та шиї. Від одержаних травм пенсіонер помер на місці події.
Після цього 44-річний убивця холоднокровно відокремив голову від тіла вбитого ним пенсіонера та відрізав йому язик. Зловмисник використав при цьому звичайний кухонний ніж.
Звуки боротьби почув сусід убитого і викликав поліцію. Злочинця було затримано по гарячих слідах — він перебував у приміщенні, яке орендував у пенсіонера.
Зловмисника затримали та доправили до СІЗО. Йому повідомили про підозру у скоєнні умисного вбивства.
Злочинцеві загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 15 років.
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