Прийшла на день народження і зарізала іменинника: у Києві сталося жорстоке вбивство (фото)

Зловмисниці загрожує до 15 років в’язниці

В Оболонському районі Києва чоловіку завдали проникаючого ножового поранення в область шиї. На місце події прибули медики, які намагалися реанімувати потерпілого, проте чоловік помер.

Як виявилось, 66-річного місцевого жителя зарізала знайома під час святкування його дня народження. Подробиці холоднокровного злочину розповіли у пресслужбі Поліції Києва.

На одній із вулиць в Оболонському районі столиці під час реанімаційних заходів помер чоловік. Медики повідомили про подію правоохоронцям і передали їм інформацію про те, що причиною смерті киянина стало ножове поранення в області шиї.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів слідчі встановили обставини події. Як виявилося, 66-річний чоловік відзначав свій день народження та запросив гостей.

Під час святкування між іменинником та його 56-річною гостею розпочався конфлікт. Під час сварки жінка раптово схопила ніж і завдала чоловікові удару в область шиї. Після цього зловмисниця втекла.

Потерпілому медики намагалися надати допомогу, проте від поранення чоловік помер. Зловмисницю оперативно затримали та взяли під варту.

Вбивство сталося у вересні минулого року і наразі досудове розслідування у цій справі завершено. Фігурантка продовжує перебувати під вартою та її звинувачують у скоєнні навмисного вбивства. Жінці загрожує до п’ятнадцяти років ув’язнення.

Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області з особливою жорстокістю було вбито пенсіонера. Зловмисник завдав чоловікові десятки ножових поранень та кинув його вмирати на залізничній станції.

Як виявилося, страшний злочин скоїв 35-річний мешканець Києва. Зловмисник раніше вже був засуджений за майнові злочини. За його місцем проживання правоохоронці провели обшук та вилучили речові докази.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що на Київщині сталося звіряче вбивство пенсіонера, якому зловмисник холоднокровно відрізав голову та язик. Вбивця орендував у старого житло.