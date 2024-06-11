Серійний маніяк, затриманий у Києві, зізнався ще в одному вбивстві: перші подробиці (фото, відео)

Новий виток у резонансній справі

Серійний вбивця, який був затриманий у Києві після жорстокої розправи над продавчинею квітів, зізнався ще в одному вбивстві. Це вже дев’яте вбивство маніяка причетність до якого вдалося встановити правоохоронцям.

Злочинець розправлявся зі своїми жертвами у різний спосіб і переховувався від поліції кілька років. Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Так, зловмисника було затримано у січні поточного року в Голосіївському районі столиці за підозрою у вбивстві продавчині квіткового кіоску. Вбивця зізнався у скоєному і не заперечував свою причетність до вбивства.

Згодом з’явилася інформація про те, що затриманий є 37-річним громадянином Узбекистану, якого шукали по всій країні ще з минулого року за підозрою у більш ніж 10 вбивствах.

Наразі стало відомо про те, що вбивця продавчині квітів зізнався у скоєнні ще одного жорстокого вбивства. Так, влітку минулого року на території Бабиного Яру маніяк напав на жінку 1975 року народження та задушив її.

Таким чином зловмисник насправді є серійним убивцею — на його рахунку вже дев’ять убивств, причетність до яких вдалося встановити правоохоронцям.

Зловмисник перебуває під вартою, а поліція продовжує перевіряти причетність затриманого до скоєння інших злочинів на території столиці та України.

Фото з місця затримання маніяка

Нагадаємо, 2 січня, у Голосіївському районі столиці було зарізано 54-річну продавчиню квіткового кіоску. Як виявилося, зловмисник хаотично завдав їй численних ударів ножем у різні частини тіла.

Після цього вбивця зняв із потерпілої золоті прикраси та втік із місця події.

Місце вбивства

Вже за добу після скоєного оперативники затримали фігуранта у Голосіївському районі столиці. Ним виявився 37-річний іноземець, який не мав постійного місця проживання у столиці.

У нього слідчі вилучили речові докази: три золоті каблучки, які належали загиблій.

Зловмисник зарізав свою жертву

На відео, оприлюдненому Нацполіцією, затриманий зізнався, що це він вбив продавчиню. Він також повідомив, що вдарив її ножем у шию та живіт.

Маньяку загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що мешканець Київщини розчленував колишню дружину, відрізав їй голову і 4 дні при дітях спалював останки в печі. Злочинця було засуджено на 15 років за звіряче вбивство своєї екс-дружини, проте він вирішив оскаржити вирок суду та подав апеляційну скаргу.