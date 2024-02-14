Відрізав голову і 4 дні при дітях спалював у печі: мешканець Київщини розчленував колишню дружину

У чоловіка з убитою було четверо спільних дітей

Жителя Київської області було засуджено до 15 років за звіряче вбивство своєї екс-дружини, проте він вирішив оскаржити вирок суду першої інстанції та подав апеляційну скаргу. Завдяки зібраним доказам та принциповій позиції прокурорів вину зловмисника було повністю доведено, а вирок залишився без змін.

Чоловік, який убив колишню дружину, розчленував її і частинами спалив у печі, найближчі 15 років проведе за ґратами. Про це повідомили у прес-службі Прокуратури Київської області.

У Ставищенському районі Київської області у 2021 році було скоєно звіряче вбивство. Так, на території села Розкішна чоловік убив свою колишню дружину та розчленував її труп.

Відомо, що в ході конфлікту зловмисник завдав своїй екс-дружині множинні удари в область голови. Від отриманих травм жінка впала на підлогу та знепритомніла.

Після цього чоловік переніс її до гаража, який розташовувався на території будинку, де вони спільно проживали. Усередині гаража злочинець відрізав жінці голову, руки та ноги. Тулуб він розчленував.

Потім злочинець почав методично позбавлятися доказів — протягом чотирьох днів він спалював фрагменти тіла вбитої ним жінки в грубці будинку. У цей час разом із чоловіком проживало четверо спільних із убитою дітей, яким чоловік казав, що їхня мама поїхала в гості.

Зловмисника вдалося затримати правоохоронцям. Чоловікові інкримінували вчинення умисного вбивства, а суд засудив його до 15 років ув’язнення.

Вказаний вирок суду захист обвинуваченого оскаржив в апеляційному порядку.

Заслухавши доводи сторін, апеляційний суд підтримав позицію прокуратури, залишив без задоволення апеляційну скаргу захисників, а покарання, призначене судом першої інстанції — без змін.

Звіряче вбивство сталося на території села Розкішна

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Дарницькому районі Києва біля сміттєвих баків перехожий виявив закривавлений труп чоловіка без ознак життя. Прослідувавши "кривавим слідом" копи оперативно затримали потенційних вбивць і доставили їх до СІЗО.