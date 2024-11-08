Отрезал голову и по частям вынес сына на мусорку: отец-убийца услышал приговор (фото)

Мужчину экспертиза признала вменяемым

В Киеве суд приговорил к 10 годам тюремного заключения мужчину, который зверски убил собственного сына. Злоумышленник зарезал его, расчленил, а останки замуровал в гараже.

Преступление произошло в январе 2024 года и только в ноябре суд поставил точку в этом кровавом деле. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.

Согласно материалам дела, в январе текущего года к 55-летнему мужчине пришел в гости его 30-летний сын. Мужчины сели за стол и начали распивать спиртное.

В ходе застолья между ними произошел конфликт и отец внезапно схватил кухонный нож, которым и нанес смертельный удар своему сыну.

В дальнейшем, чтобы скрыть преступление, мужчина перенес тело сына в ванную, где в течение нескольких дней расчленял труп. Части тела он складывал в сумки и пакеты, а затем постепенно выносил их из квартиры и выбрасывал в мусорные баки.

Голову и конечности злоумышленник отделил от туловища и замуровал их в собственном гараже.

Благодаря профессиональным действиям правоохранителей это кровавое преступление удалось раскрыть, а убийцу задержали. Следствие полностью доказало вину 55-летнего жителя столицы.

Мужчине была проведена психолого-психиатрическая экспертиза, согласно заключению которой он в момент совершения преступления не имел каких-либо психических расстройств и осознавал характер своих действий.

В суде убийца полностью признал свою вину. Приговором Днепровского районного суда столицы он приговорен к 10 годам лишения свободы за совершение умышленного убийства.

Напомним, на территории села Софиевская Борщаговка мужчина зверски расправился с пенсионером у которого он арендовал жилье. Злоумышленник хладнокровно зарезал беспомощного старика, а затем отрезал у него язык и голову.

Злоумышленника задержали и доставили в СИЗО. Ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.

Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что серийный убийца, который был задержан в Киеве после жестокой расправой над продавщицей цветов, сознался в еще одном убийстве. Это уже девятое убийство маньяка причастность к которому удалось установить правоохранителям.