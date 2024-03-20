Вбив свого сина, розчленував та викинув у смітник: деталі моторошного вбивства у Києві

Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі

У Києві поліція затримала 55-річного чоловіка, який вбив свого 30-річного сина. Потім розчленував тіло загиблого.

Про це повідомляє поліція Києва. Про зникнення чоловіка повідомила його квартирантка, яка протягом трьох місяців не могла з ним зв'язатися.

Правоохоронці розпочали пошук зниклого чоловіка та залучили до розслідування аналітиків кримінального аналізу. В ході слідства було встановлено, що до зникнення чоловіка причетний його рідний батько.

Поліція встановила, що під час застілля між сином і батьком виникла сварка, під час якої 55-річний чоловік вдарив сина ножем у груди. Від отриманого поранення він помер на місці.

Знаряддя вбивства

Наступні два дні нападник розчленовував тіло загиблого у ванній. Частину тіла він викинув просто у смітник. Інші залишки закопав у підвальному приміщенні свого гаража та залив бетоном.

Підозрюваний

Згодом поліціянти відшукали рештки тіла чоловіка в гаражі. А у квартирі зловмисника вилучили документи та одяг жертви.

Слідчі дії

Підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

У підвалі затриманого

Раніше "Телеграф" писав, що поліцейські на Київщині затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 47-річної жінки. З'ясували, що чоловік завдав удару ножем у шию своїй коханій, а потім намагався спалити тіло.