Затриманий у Києві "маніяк" розповів, як убивав продавчиню квітів (відео)

Фігуранту загрожує довічне ув’язнення

У Національній поліції підтвердили затримання в Києві чоловіка, який жорстоко вбив продавчиню квіткового кіоску. Раніше про це повідомили місцеві Telegram-канали.

Як повідомила пресслужба Нацполіції, інформація про виявлення жінки із тілесними ушкодженнями у приміщенні квіткового магазину на Голосіївському проспекті надійшла на спецлінію "102" близько 8 години ранку 2 січня. Співробітники кримінальної поліції спільно з фахівцями управління кримінального аналізу розпочали оперативно-пошукові заходи.

Начальник управління карного розшуку поліції Києва Андрій Кічук повідомив, що за результатами кропіткої роботи усіх задіяних підрозділів поліції Києва, поліцейські відтворили хронологію подій. Також правоохоронці встановили чоловіка, який причетний до вбивства жінки.

"Того вечора 54-річна продавчиня знаходилась у приміщенні квіткового магазину. Близько дванадцятої години ночі до магазину зайшов невідомий, який почав із нею бесіду та за кілька хвилин пішов з кіоску. Згодом чоловік повернувся, накинувся на жінку та хаотично наніс їй численні удари ножем по тілу. Після зловмисник зняв із потерпілої золоті прикраси та зник з місця події. Однією із версій цього тяжкого злочину є вбивство з корисливих мотивів", — підкреслив він.

У поліції зазначили, що вже за добу після скоєного оперативники затримали фігуранта у Голосіївському районі столиці. Ним виявився 37-річний іноземець, який не має постійного місця мешкання у столиці. У нього слідчі вилучили речові докази: три золоті каблучки, які належали загиблій.

Слідчим відділом Голосіївського управління поліції під процесуальним керівництвом Голосіївської окружної прокуратури фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого п. 6 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів. Його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Кічук зазначив, що за вчинене затриманому загрожує позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Окрім того, за його словами, поліція перевіряє причетність затриманого до вчинення інших злочинів на території столиці та України.

На відео, що оприлюднила Нацполіція, затриманий зізнався, що вбив продавчиню. Він також повідомив, що вдарив її ножем у шию та живіт.

За даними ЗМІ, затриманий є громадянином Узбекистану. Повідомляється, що його шукали по всій країні ще з минулого року за підозрою в більш ніж у 10 вбивствах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що через три роки спіймали вбивцю, який закопав співмешканку під Києвом. Зазначається, що інцидент стався ще восени 2020 року.