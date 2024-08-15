Прийшов допомогти по господарству і по-звірячому зарізав власника будинку: на Київщині сталося жорстоке вбивство

Зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі

У Бориспільському районі Київської області у приватному будинку було виявлено закривавлений труп 71-річного власника. На тілі чоловіка виднілися численні ножові поранення.

Як виявилось, пенсіонера холоднокровно зарізав найманий робітник, який мав допомогти йому по господарству. Подробиці трагедії розповіли у пресслужбі Поліції Київщини.

У Переяславі на території приватного будинку було виявлено бездиханне тіло 71-річного власника з тілесними ушкодженнями. Спеціалісти, які прибули на місце події, встановили, що чоловікові завдали численні колото-різані ножові поранення по всьому тулубу, від чого постраждалий помер на місці.

У ході проведення оперативно-розшукових заходів слідчі встановили обставини події. Як виявилося, у двір до пенсіонера прийшов 50-річний чоловік, котрий мав допомогти власнику будинку по господарству. Під час виконання робіт зловмиснику не сподобалося, що загиблий почав критикувати його та робив зауваження.

На ґрунті цього між чоловіками спалахнув конфлікт. Якогось моменту правопорушник схопив ніж і почав завдавати 71-річному господареві будинку численні ножові поранення в область тулуба. Від одержаних травм пенсіонер помер на місці.

Особу зловмисника оперативно встановили — 50-річного чоловіка затримали та взяли під варту.

Вбивці загрожує до 15 років в’язниці

На даний момент фігурант перебуває у СІЗО. Правоохоронці повідомили зловмисника про підозру у скоєнні умисного вбивства.

Чоловікові загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

Жорстоке вбивство сталося у Переяславі

Нагадаємо, у Фастівському районі Київської області з особливою жорстокістю було вбито пенсіонера. Зловмисник завдав чоловікові десятки ножових поранень та кинув його вмирати на залізничній станції.

Як виявилося, страшний злочин скоїв 35-річний мешканець Києва. Зловмисник раніше вже був засуджений за майнові злочини. За його місцем проживання правоохоронці провели обшук та вилучили речові докази.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Києві жінка прийшла на день народження і холоднокровно зарізала іменинника. Зловмисниці загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.