Поплатився життям за зауваження: на Київщині товариш зарізав знайомого

Фігуранта затримано

На Київщині товариш вбив свого знайомого після конфлікту. Фігурант завдав п'ять ударів ножем у грудну клітку чоловікові.

Як зазначає поліція області, інцидент стався у селі Святопетрівське. Відомо, що 34-річному чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі.

"Днями до поліції надійшло повідомлення від власниці будинку, що в коридорі при вході виявлено тіло 39-річного квартиранта з тілесними ушкодженнями", — йдеться у повідомлені.

За даними слідства, напередодні між зловмисником та вбитим виник конфлікт. Останній зробив зауваження знайомому, який розмовляв телефоном з використанням нецензурної лексики.

Після цього під час наступної зустрічі фігурант, зайшовши до будинку потерпілого, в ході суперечки схопив ніж та завдав пʼять ударів у грудну клітку постраждалому. Від отриманих ран 39-річний чоловік помер.

Після повідомлення власниці квартири про вбивство поліція швидко знайшла фігуранта та затримала. Наразі він перебуває в ізоляторі.

Порушено справу за фактом умисного вбивства (ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України), фігуранту повідомлено про підозру.

Нагадаємо, що у Тернополі для вбивства бізнесмена найняли кілера за 25 тисяч доларів. Він тікав з України Тисою.

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