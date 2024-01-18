Зачем женщине спать справа от мужа: а вы даже и не догадывались

Жизнь супружеской пары представляет собой тонкую духовную сферу

Считается, что счастье в браке зависит от того, как супруги спят в своей спальне. В древности славяне утверждали, что жена должна находиться справа от мужа, поскольку это место представляет того, кому она абсолютно доверяет.

Также в древности правая рука символизировала правду и открытость, пишет vazhnoznat. Левая рука, напротив, считалась символом коварства и обмана. Поэтому мужчины, стремившиеся предотвратить измену со стороны супруги, предпочитали ложиться спать слева.

Согласно фэншуй, женщина должна располагаться справа от мужа, поскольку это место обладает женской энергией. В Японии и Китае считалось, что если супруга спит слева от мужа, она не сможет успешно зачать и выносить ребенка.

В течение многих веков у представителей обоих полов вырабатывались защитные и доверительные аспекты тела. У мужчин, например, правая сторона считалась более оборонительной. Таким образом, если ваш супруг ложится от вас с правой стороны, это, вероятно, свидетельствует о некоторой недоверчивости.

В идеале супруги должны ложиться друг к другу с доверительной стороны, образуя единое целое. Это позволяет им быть уязвимыми друг перед другом, сохраняя при этом оборонительную позицию перед внешним миром.

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