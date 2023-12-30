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Не делайте это в канун Нового года: как можно привлечь беду

Автор
Наталья Дума Наталья Дума
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Автор
Приметы на Новый год
Приметы на Новый год. Фото 1news.com.ua

Что следует не делать 31 декабря

Новый год — праздник, с которым связано множество примет и предрассудков. Некоторые из них существуют сотни лет, но их все еще соблюдают. Раньше мы уже рассказывали, почему нельзя встречать Новый год без елки. Теперь поговорим, что нельзя делать в этот праздник.

Верить в приметы или нет – ваше дело. Однако если можно как-то повлиять на свое счастье, то почему бы нет? Как это сделать, рассказали на life-rus.uaportal.

Что нельзя делать в канун Нового года

Не встречайте Новый год, имея долги или пустые карманы. Это вероятно приведет к тому, что целый год будете бедствовать.

Не убирайте. Это действие может привлечь неудачи. Также не стоит мыть и стирать.

Не выбрасывайте мусор. Это может привести к будущим проблемам.

Не пришивайте пуговицы. Это приведет к тому, что будете шить весь год.

Не покупайте и не ремонтируйте обувь. Это может привести к тому, что круглый год будете ходить в грязной одежде.

Не ссорьтесь и не кричите в новогоднюю ночь. Это будет символизировать ссоры и разногласия в семье.

Нельзя надевать черное. Это может привести к тому, что у вас будет скучный год.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему нельзя стирать одежду с утра. Мы поделились интересными приметами и предрассудками.

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#Суеверия #Приметы