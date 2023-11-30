Что со щеками путина? Известный мольфар объяснил метаморфозы с лицом диктатора (видео)

Гордеев заявил, что у тирана проблемы с внутренними органами

В сети не раз поражались изменениям во внешности президента страны-агрессорши владимира путина. Одни эксперты объясняют это наличием разных двойников у диктатора, другие утверждают, что тиран стал жертвой пластической хирургии.

Украинский экстрасенс и мольфар Макс Гордеев имеет другую точку зрения. В эфире программы "Ранок у великому місті" мужчина сказал, что это результаты заболевания, стресса и возникших у путина серьезных проблем с внутренними органами.

Гордеев обратил внимание на одно из последних видео с российским президентом, на котором щеки путина выглядят "надутыми", как будто в них был введен какой-то препарат. "Колесо фортуны говорит о метаболизме, крови и о том, что постоянно движется в организме — желудок, сердце, печень. Можно четко сказать, что у него сейчас внутренние органы болеют. Это 100%", — заявил мольфар.

При этом астроэксперт отметил, что путин больше не прибегает к хирургическим или пластическим операциям из-за своего глубокого страха перед возможными смертельными последствиями. Он боится, что его усыпят и убьют.

Ранее астролог Влад Росс рассказал, что после смерти владимира путина не будет известным даже местонахождение его могилы. Этот диктатор попросту "испариться".