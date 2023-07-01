Верить им категорически нельзя: эти мужчины самые хитрые и коварные

Они умеют играть на чужих чувствах

Насколько хитрый и расчетливый человек может рассказать не только его знак Зодиака, но и его имя. И сегодня мы хотим рассказать о мужских именах, которые наделяют своих обладателей такими качествами как хитрость и коварство.

Именологи отмечают, что таких имен два — Всеволод и Даниил. С этими мужчинами стоит быть очень осторожными, ведь ради достижения своих целей они будут юлить и хитрить.

Всеволод

Мужчины, которых назвали именем Всеволод, — самолюбивы и хитры. Пользуясь только этими качествами, они добиваются своих целей. Не стесняются лукавить и плести интриги, если им это выгодно. Всеволоды знают, когда, где и как им нужно соврать, чтобы получить желаемое. Женские сердца они также завоевывают хитростью.

Даниил

Обладатели имени Даниил очень хитрые мужчины, особенно если им что-то нужно. Чтобы получить то, что они хотят, Дани всегда знают, что и когда нужно сказать или сделать, чтобы добиться этого. Носители этого имени очень внимательны и наблюдательны. После пользуясь добытыми знаниями они обязательно, в нужный для них момент, сыграют на чувствах окружающих.

Раньше мы рассказывали, как "разгадать" мужчину по первой букве его имени. Та или иная буква в начале имени очень много значит поэтому зная только имя интересующего вас объекта, вы можете узнать многие его "секреты".

Материал носит сугубо развлекательный характер. Помните, что независимо от имени, человек сам строит свою судьбу.