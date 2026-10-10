Более недели поисков закончились трагедией: все детали о смерти украинца в Словакии

Студент Университета Коменского исчез 28 сентября, его мать сообщила о смерти сына

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В субботу, 10 октября, в Словакии завершились поиски 18-летнего украинца Андрея Курты. К сожалению, юношу нашли мертвым.

О смерти сына сообщила его мать, пишет Zakarpattya.net.ua. Андрей учился в Словакии.

"С невыносимой болью в сердце и тяжелой душой мы вынуждены сообщить страшную новость – нашего любимого сыночка больше нет с нами… Он ушел в вечность", – написала мать Андрея.

Андрей Курта пропал в Братиславе

Молодой человек пропал 28 сентября в столице Словакии. В последний раз его видели около 18:20 на набережной Дуная. После этого Андрей перестал выходить на связь и не вернулся в общежитие Mladost.

Недавно Андрей переехал в Братиславу. Он учился в Университете Коменского (Comenius University) и жил в студенческом общежитии.

В поисках участвовали полиция и волонтеры

К поискам присоединились полицейские, волонтеры, кинологические группы со служебными собаками, речная полиция и подразделение добровольной гражданской обороны. Семья сообщила, что дату похорон и подробности прощания объявит позднее.

Насильственная смерть?

Telegram-канал "УС" со ссылкой на родственников погибшего сообщил, что юноша мог погибнуть насильственной смертью. Подробности не разглашаются.

Мать сообщила о гибели сына

Как сообщал "Телеграф", в Польше медики не смогли спасти 61-летнего украинца, который ждал автобус во Львов. После безуспешной реанимации они констатировали его смерть в сообщении об инциденте в Польше.