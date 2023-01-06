Известный экстрасенс предупреждает об опасности для Киева: может быть наступление

Несмотря на все, Киев не повторит судьбу Мариуполя, Бучи или Бахмута, уверяет таролог

Полномасштабная война, развязанная россией, продолжается и опасность для Украины сохраняется. Более того, оккупанты не оставляют планов захватить столицу.

Об опасности для Киева говорит известный таролог и экстрасенс Людмила Хомутовская. В интервью УНИАН она рассказала, что россия продолжит наносить удары по сердцу Украины, возможно даже наступление.

"Сейчас на повестке дня постоянно будет Киев. Возможно наступление на столицу, но оккупанты ее все равно "не возьмут". Однако нам легче от этого не будет. Обстрелы будут продолжаться, но радует то, что ВСУ остановят оккупантов, если те будут пытаться пройти дальше. Сложная ситуация продлится около месяца", — говорит Хомутовская.

Экстрасенс добавляет, что, несмотря на сложную ситуацию, Киев не повторит судьбу Мариуполя, Бучи или Бахмута. По ее словам, там будет система защиты, и нам удастся со всем справиться.

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