Можно навлечь беду: названо место в доме, где категорически нельзя ставить телевизор

Неправильно размещенный в доме телевизор может навредить жильцам.

Приметы всегда играли важную роль в жизни наших предков. Наверняка хоть раз в жизни каждый слышал от своих бабушек или дедушек, что "так нельзя делать, ведь это плохая примета". Также подобной "магией" обладает и фен-шуй, поэтому многие придерживаются его правил. И одно из них — это правильное размещение предметов в своем доме.

Сегодня мы хотим рассказать, где категорически нельзя ставить телевизор в своей квартире, чтобы эта техника не навредила вам ментально и энергетически. Как сообщает meta, если его неправильно расположить в доме, то телевизор будет негативно влиять на отношения в семье.

Где нельзя ставить телевизор в доме

Очень часто телевизоры ставят в спальнях, однако делать так категорически запрещено, если вы, конечно, хотите, чтобы в вашем доме царила положительная энергетика, а не ссоры и скандалы. Как отмечают эксперты фен-шуй, черный экран телевизора блокирует позитив, который приходит в дом, а это в свою очередь повышает концентрацию негатива, что может привести к ссорам в семье и даже болезням. Также те люди, у которых телевизор находится в спальне, могут испытывать проблемы с финансами.

Чтобы избежать этих проблем, телевизор стоит размещать в тех комнатах, в которых члены семьи не спят. Это может быть гостиная или кухня.

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