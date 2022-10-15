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Ударил сына несколько раз ножом в грудь: под Харьковом задержан мужчина, совершивший убийство во время оккупации

Автор
Валерий Лобовко Валерий Лобовко
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Ударил несколько раз ножом Новость обновлена 15 октября 2022, 01:16
Ударил несколько раз ножом

"Народная милиция" оккупантов задерживала подозреваемого, но затем закрыла дело

После деоккупации ряда районов Харьковщины правоохранителям приходится расследовать целый ворох преступлений, которые были совершены во время беззакония, которое принесла в Украину русская армия.

Одним из таких случаев стало и убийство 30-летнего мужчины, которое совершил его родной отец, сообщили в полиции области.

"Полицейские Изюмского районного управления полиции установили, что преступление было совершено во время оккупации города Изюм. 14 мая около 20:00 между 50-летним местным жителем и его сыном возникла ссора", — сказано в сообщении.

По информации полицейских, во время спора подозреваемый схватил со стола нож и нанес родному сыну несколько смертельных ударов в грудную клетку. 30-летний пострадавший скончался на месте. Так называемая "народная милиция Изюма" задержала предполагаемого убийцу, но через несколько дней отпустила.

Но так как зло в любом случае должно быть наказано, то теперь уже настоящие, украинские правоохранители провели собственное расследование и возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Мужчине сообщили о подозрении

11 октября злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступления и вручено ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В полиции отмечают, что все преступления, совершенные во время оккупации населенных пунктов, будут обнаружены и раскрыты, а правонарушители понесут ответственность согласно действующему законодательству.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Харьковской области мужчина убил бывшую жену и ранил ее нового сожителя.

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#Харьковская область #Убийство #Преступление #Изюм