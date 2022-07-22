Что категорически нельзя делать на выходных, чтобы избежать неприятностей

Эти приметы и суеверия нужно соблюдать всегда.

Близятся выходные — время, когда можно отдохнуть от работы и расслабиться. Однако и это нужно делать правильно. Если следовать народным приметам и суевериям, то можно избежать многих проблем и мелких неприятностей.

Чтобы отвести беду от своей жизни, тем самым ее не усложняя, в течение двух свободных дней нужно следовать некоторым "правилам". Каким именно, сообщает Ukr.Media.

Что категорически нельзя делать на выходных: приметы

Суббота

Чтобы получить щедрое награждение от судьбы, нужно все дела в этот день доводить до конца, и не относиться к ним халатно. Будь это готовка, уборка или любимое занятие.

Разные любовные ритуалы и обряды лучше перенести на другое время, иначе можно навлечь неприятности.

Не стоит переедать, ведь это тоже может стать причиной возникновения проблем.

Воскресенье

Не стоит вообще что-либо делать. Если в этом нет острой необходимости, то лучше дело отложить и просто отдохнуть.

Нельзя посещать баню и проводить любые манипуляции с волосами и кожей — это может навредить вашему внешнему виду.

Физические нагрузки должны быть умеренными, иначе могут появиться проблемы со здоровьем.

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