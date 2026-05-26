Преподавателя Львовской медакадемии обвиняют в сексизме: он выкладывал фото молодых девушек

Преподаватель заявил, что девушки в юбках "привлекательнее", чем в брюках

В соцсетях разгорелся скандал вокруг преподавателя Львовской медицинской академии Михаил Кучер после его поста в Facebook о "женских чарах" и внешности случайных прохожих девушек. Несколько дней назад преподаватель опубликовал фото девушек на улице и стал размышлять о том, что женщины в юбках якобы выглядят "изящнее", чем в брюках.

Также он вспомнил "роскошные косы", "осанку" и "умение ходить", завершив сообщение "доброй" фразой: "Красота спасет мир". Особое возмущение у пользователей вызвало то, что на фото были молодые девушки, которые могли быть несовершеннолетними. Люди обратили внимание не только на сам текст, но и тональность публикации, в которой незнакомых прохожих фактически оценивали через внешность и "женственность".

"Не смог остаться равнодушным к такому женскому труду! Ностальгический взгляд на женские чары… почему-то очертания женской фигуры в юбке показались мне более изящными и привлекательными и загадочными, чем у двух других девушек в брюках (в движении в динамике это очень наглядно). Однако роскошные косы у каждой из них – это самое, что издавна завораживало и очаровывало парней. Важными элементами женской привлекательности также осанка и "умение ходить". P.S. Красота спасет мир!" — написал Кучер

После волны критики пост исчез со страницы преподавателя, однако в Threads уже начали распространять его скриншоты вместе с фрагментами споров в комментариях. Один из пользователей написал, что преподаватель якобы удалил комментарии с критикой "объективизации прохожих девушек", а саму ситуацию назвал очередным доказательством того, что в украинской высшей школе по-прежнему существует проблема устаревших взглядов и токсического поведения.

Однако все же нашлись пользователи, пытавшиеся оправдать преподавателя, называя его "уважаемым человеком", "любящим дедушкой" и "порядочным преподавателем". На обнародованных скринах видно, как одна из женщин эмоционально защищала Кучера и возмущалась критикой в его адрес.

Впрочем, в Threads реакция была гораздо более жесткой. Пользователи писали, что подобное поведение годами умалчивалось в вузах и часто преподносилось как "невинные шутки" старшего поколения. Другие отмечали, что проблему нельзя списывать на возраст или "другие времена", особенно когда речь идет о публичной оценке внешности молодых девушек без их согласия.

"С**ка, это же категория этих "лакомых к адамовым ребрышкам" старых пе*дунов — в каждом вузе таких вагон и маленькая коляска. Их любимая шутка — о студентках-третьекурсницах, которые никогда не стареют";

"Эти люди считают нормой обнять сзади незнакомую женщину 🤦‍♀️. Ужас только в том, что она, видишь ли, оказалась пожилой профессоршей, но совсем не потому, что это sexual harassment. А вам, юноша, я благодарю за вашу позицию";

"Такое обязательно нужно освещать, кричать о таком, не нормализовать, не списывать на возраст или "а что такого?". Это кринж";

"Старый отвратительный извращенец".

Сам Михаил Кучер после скандала опубликовал еще один пост, в котором дал понять, что не считает свои слова проблемными. Он заявил, что якобы "затронул важную тему", а также подытожил дискуссию фразой о том, что "брюки для женщин — это удобно, а платья и юбки — красиво".

