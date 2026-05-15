Автомобиль влетел в толпу на остановке. Все подробности ужасного ДТП в Днепре (видео)

Обстоятельства аварии устанавливаются

В пятницу, 15 мая, в Днепре произошло ужасное ДТП. Автомобиль влетел в остановку, где было много людей.

Об этом сообщают местные каналы. Предварительно известно, что один человек погиб, четверо получили ранения, их уже госпитализировали.

"Жуткая авария на Калиновой. Автомобиль въехал в людей и снес остановку", — говорится в сообщении.

ДТП в Днепре. Фото: местные каналы

По словам очевидцев, машина влетела в остановку из-за столкновения с другим автомобилем. После аварии от одного из автомобилей остались куски металла, а передний бампер превратился в груду металлолома. Кроме того, разрушения получила и сама остановка, ведь одну из ее частей снесло от силы удара.

В настоящее время на месте работают спасатели, полиция и медики. Обстоятельства аварии устанавливаются. Движение транспорта на дороге затруднено.

Напомним, недавно поезд "Киев-Ужгород" во Львовской области столкнулся с автокраном, который выехал на переезд. Машинист погиб на месте, водитель крана умер по дороге в больницу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, действительно ли в Днепре могут принуждать местных разбирать завалы и есть ли на это законные основания.