Оля Полякова кардинально изменила имидж и спела матами (видео)
Артистка представила песни 18+
Украинская певица Оля Полякова поразила фанатов неожиданным экспериментом. Артистка, недавно осмелившаяся поставить на паузу работу в Украине и попытаться строить карьеру в Великобритании, полностью трансформировала свой сценический стиль.
В воскресенье, 17 мая, 47-летняя звезда представила публике свой совершенно новый игровой проект под названием The Nogi. Полякова решила погрузиться во взрослый, откровенный шансон.
Этот вектор она очертила еще в своем недавнем хите "Вадік", который посвятила мужу Вадиму Буряковскому. Теперь в ее репертуаре появились треки с острыми словцами и бранью, точно не предназначенные для детских ушей.
Внимание! Видео содержат ненормативную лексику (18+)
"У каждой женщины есть та часть которую она держит при себе. Та что хочет говорить то, что думает — но которой всегда закрываешь рот… Поэтому я создала место где эта часть меня наконец говорит вслух. Вам может не понравиться. Но она такая же настоящая, как и любая другая моя сторона. Кто-то называет это тенью. Я говорю – это просто другая краска. И время требует от нас быть открытыми до конца. Если вам это созвучно – тогда я хочу показать вам свои TheNogi 👠", – написала своим поклонникам звезда в instagram.
Стиль певицы на промо-фото
Для презентации проекта Оля Полякова выбрала эпатажный ретро-стиль с ярким акцентом на эстетику 80-х и диско-вайб: вместо привычной фирменной платиновой блондинки певица позирует в большом, объемном рыжем парике с густыми мелкими кудрями.
Напомним, что в апреле экс-продюсер Оли Поляковой, Ирина Ковальская, написала заявление в полицию на семью артистки после резонансного интервью мужа артистки Вадима Буряковского.