Жестокие тайны киевского тренера-садиста: кто эти женщины, пережившие нападения, и почему он рвется на свободу

Волков заявил, что рассчитывает на "закон Савченко" после пяти лет в СИЗО

Бывший врач и фитнес-тренер киевских знаменитостей Алексей Волков, приговоренный к 10 годам за покушение на убийство своей девушки, может выйти на свободу раньше. Но жертв у него могло быть больше, чем известно следствию.

Об этом говорится в новом выпуске "Расследований с Андреем Данилевичем" на SWEET.TV. Журналисты сюжета "Четыре тени врача" собрали в единую картину истории женщин, которые могли стать жертвами насилия, шантажа и преследований со стороны мужчины. "За респектабельным фасадом признанного профессионала, который дружил со звездами и получал высокие гонорары, скрывалась двойная жизнь — систематическое насилие, шантаж, вымогательство и по меньшей мере 2 женщины, погибшие при загадочных обстоятельствах", — говорится в расследовании.

Что известно об аресте Волкова

Толчком к аресту Волкова стало нападение на его девушку Ольгу Войтенко осенью 2020 года. По данным следствия, мужчину задержали после того, как сосед потерпевшей увидел, как он тянул окровавленную женщину в автомобиль. Рядом, по словам свидетелей, никого не было.

Сам Волков заявлял, что Ольгу избил неизвестный, а он пытался спасти ее и отвезти в больницу. Потерпевшая же говорила другое.

Я повернула голову и увидела битую. Увидела человека, руки, я испугалась и закрыла голову руками. Первый удар получила по затылку. Не было там никаких посторонних лиц Ольга, потерпевшая

Также женщина рассказала — во время отношений насилие было систематическим, мужчина запирал ее дома, избивал, не оставляя следов, угрожал расправой над женщиной и ее сыном.

Бил пальцами по ребрам, говорил, что специально это делает, потому что там не останется синяков. Потом меня изнасиловал. Рассказывал, что закроет меня и моего сына в бетонной яме Ольга, потерпевшая

Когда квартиру Алексея Волкова обыскивали нашли битую, похожую на орудие преступления, одежды и обуви со следами крови. То, что это было покушение на убийство — доказательств было достаточно, уверен адвокат Ольги Сергей Старенький. В апреле 2025 года суд объявил приговор – 10 лет заключения.

Жертв могло быть больше

Еще в 2020 году выяснилось еще несколько историй других женщин из его окружения. Две бывшие партнерши Волкова погибли при загадочных обстоятельствах, однако официально их смерти были признаны самоубийствами.

Одной из них стала 30-летняя Виктория Манкевич, погибла в 2016 году, выпав из окна. Тогда дело закрыли, назвав самоубийством. Журналисты выяснили, что незадолго до смерти девушка жаловалась на давление со стороны Волкова.

По словам подруги Виктории Дарьи Новицкой, женщина хотела обратиться в полицию, ведь Волков требовал у нее деньги и угрожал сжечь квартиру ее отца. Это был последний разговор подруг перед гибелью девушки.

Он босой выставил ее из квартиры. Требовал 15 тысяч гривен за то, что возил ее, кормил. Угрожал сжечь ее отца заживо, поджег его квартиру Дарья Новицкая

Журналисты-расследователи установили: после исчезновения Виктории Волков не обращался в полицию и не занимался ее поисками, а выехал за границу. Только после его ареста в 2020 году правоохранители вернули дело из архива. Тогдашний глава полиции Киевщины Андрей Небитов заявлял о "многочисленных доказательствах умышленного убийства".

Похожая ситуация и с гибелью еще одной бывшей девушки Волкова, сотрудницы Европейского банка Ольги Бородини. В 2012 году ее тело обнаружили под окнами многоэтажки в Киеве. Официальная версия – самоубийство. Команде "Расследований с Данилевичем" родители Ольги рассказали, что после того, как ее пригласили в Европейский банк Алексей "бешенствовал, угрожал, возражал. Когда она вернулась в Киев, он ее просто убил".

Родители уверены, что экспертиза была подделана, ведь в заключении фигурировала, в частности, здоровая щитовидная железа, которую девушке удалили за несколько лет до того. В квартире также обнаружили 2 бокала и бутылку из-под алкоголя, однако исчезли полотенца и не было отпечатков пальцев. Родители обратились в Европейский суд по правам человека, пришедший к выводу, что украинское следствие не сделало достаточно для поиска возможного преступника.

Еще одной вероятной жертвой стала Ася Зброцкая. Она рассказала журналистам, что после попытки разорвать отношения Волков вывез ее на пустырь, избил, требовал деньги и угрожал убить ее дочь. По словам женщины, ее спасли случайные прохожие.

После этого, утверждает Ася, мужчина в течение года преследовал ее — резал колеса автомобиля, приезжал по ночам и угрожал облить ребенка кислотой. Она неоднократно обращалась в полицию, но, по ее словам, "в полиции всегда говорили, что нет состава преступления".

Команда "Расследований с Андреем Данилевичем" пришла к выводу, что схема поведения Волкова была похожа во многих случаях: знакомства с одинокими успешными женщинами, быстрое сближение, а затем психологическое и физическое насилие, шантаж и вымогательство денег.

Четыре женщины заплатили от 5 до 15 тысяч долларов, чтобы он отстал. Я пятка. Но были еще – кто-то забрал заявления, кто-то уехал из Киева. У него все избиты или умерли Ася Збротька

В настоящее время Алексей Волков находится в Лукьяновском СИЗО. Там он провел пять лет. По словам самого осужденного, он рассматривает возможность соглашения со следствием и надеется воспользоваться "законом Савченко": "У меня есть зачисление срока по закону Савченко – умножается на два. Это возможность скорее завершить дело".