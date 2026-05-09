Мать и дочь сгорели заживо: в Германии осудили российского футболиста

Суд огласил вердикт в громком деле

Региональный суд Кельна (Германия) признал российско-немецкого футболиста Владислава Фадеева из команды "Кайзерслаутерн" виновным в смертельной аварии. Судья вынес более суровый приговор, чем запрашивали прокуроры.

Об этом сообщает Baza. Фадеев стал виновником ДТП на трассе под Кельном 1 декабря 2023 года.

Сообщается, что двое молодых футболистов Владислав и Винсент участвовали в незаконных уличных гонках на Audi A5 и Mercedes E400D. Обвиняемый двигался на Audi со скоростью более 200 километров в час и врезался в Volkswagen Polo, в котором находились 49-летняя Кристина и ее 23-летняя дочь Илви. В итоге автомобиль с женщинами, которые возвращались домой с концерта, взорвался. Мать и дочь сгорели заживо…

Фадеев был приговорен к пяти годам лишения свободы, Винсент – к четырем с половиной годам. Примечательно, что прокурор просила приговорить водителя Mercedes к двум годам и восьми месяцам лишения свободы, а водителя Audi – к трем годам. Адвокаты подсудимых просили об оправдании по обвинению в гонках и условном приговоре, однако судья решил иначе.

У нас нет никаких сомнений в том, что вы участвовали в гонках. Это была не трагическая случайность, а преступление. Судья

22-летний Фадеев в сезоне 2025/26 сыграл 27 матчей, в которых забил 8 голов. Теперь центральному полузащитнику придется приостановить карьеру.

