Проститутки Бабкина, роман Сумской и ложь Ращука: в каких известных украинских парах были измены

Кое-кто из шоу-бизнеса изменил жене более 100 раз

В украинском шоу-бизнесе часто случаются громкие любовные скандалы. Некоторые известные артисты, телеведущие и публичные люди, например Владимир Ращук, открыто признавались в изменах или же становились героями историй о неверности в браке или отношениях.

Некоторые говорили об этом через годы после развода, другие — прямо в эфире интервью. "Телеграф" решил вспомнить, в каких известных украинских парах были измены.

Сергей и Снежана Бабкины

Одним из самых громких признаний стала история музыканта Сергея Бабкина, который сейчас с женой и детьми живет за границей. Артист вместе с избранницей Снежаной публично рассказал, что в браке были периоды, когда он неоднократно изменял. В начале его сольной карьеры у него находилось более 100 женщин.

В эфире "Светской жизни" еще до начала великой войны, Снежана Бабкина признавалась, что те, с кем изменял Сергей, это не фанатки, знакомые или подруги. Певец обращался к проституткам, за чьи услуги платил от 50 до 500 долларов в час. Однако жена ему все простила и они все вместе.

Ольга Сумская и Виталий Борисюк

В разных интервью она фактически подтверждала, что ее роман с Виталием Борисюком начался еще тогда, когда она состояла в браке с актером Евгением Паперным. В частности, в подкасте Рамины Эсхакзай "30+" актриса рассказала, что на момент знакомства с нынешним мужем она была беременна первенцем от Паперного.

"Это был самый страстный потрясающий абсолютно роман", — делилась Сумская. Актриса признавалась, что для ее мужа это было большое эмоциональное сотрясение. К слову, когда Ольга забеременела второй раз, она узнала об измене Борисюка, но смогла ее простить. Актриса призналась, что тогда их брак спас ребенок.

Ахтем Сеитаблаев

Актер открыто заявлял, что именно предательство стало причиной распада его второго брака с Иванной Дядюрой. По словам режиссера, последствия этой истории оказались гораздо глубже, чем просто развод — сейчас его бывшая жена и дочь от этого брака не поддерживают с ним контакт, называя его предателем.

Кристина Соловий и Сергей Жадан

После расставания с писателем артистка подтвердила, что причиной стала ее влюбленность в другого мужчину. Их роман длился около года и о нем стало известно только после разрыва. В интервью Маше Ефросининой Соловий призналась, что инициатором окончания их отношений была именно она.

Владимир Шумко

В интервью Славе Демину артист признался, что изменил любимой во время сложного периода жизни. По его словам, тогда он находился в состоянии алкогольного опьянения, но причину своего поступка не смог объяснить. Звезда "Лиги смеха" не отметил, он предал в нынешнем браке или в предыдущих отношениях.

Василий Вирастюк

В интервью Славе Демину спортсмен признался, что в браке были моменты неверности с его стороны. По его словам, пока его вторая жена была за границей в начале большой войны, у него была любовница, потому что та не хотела приезжать в Украину. Поэтому Вирастюк расстался с Инной и сейчас живет в гражданском браке с Ириной, которая родила ему двоих детей.

Владимир Ращук и Виктория Билан

Актер в подкасте признался в том, что изменил жене во время ее беременности, из-за чего расстался с ней. Но уверял, что все свое свободное время проводит с сыном, которого очень ждал. Сама Виктория подтвердила слова об измене, но о "время с сыном" — возразила. Актриса под одним из его сообщений написала: «Какие высокопарные слова. Лучше бы ты внимание и заботу посвятил сыну, или хотя бы одну бессонную ночь. Или купание. Ты хотя бы поинтересовался, что ребенок сейчас ест. Какое же лицемерие.

