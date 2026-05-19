Младенца нашли в морозилке: что толкнуло мать на убийство ребенка в Одессе

Мать и ее сожитель не вызвали скорую после тяжелых ожогов ребенка

Двухлетнего Марка нашли в морозилке в одесской квартире во время громкой вечеринки в 2025 году. Проект "Расследование с Данилевичем" на SWEET.TV собрал полную картину трагедии. Команда показала эксклюзивные кадры, показания очевидцев, комментарии прокуроров, волонтеров и материалы следствия, а еще нашла детали о прошлом матери мальчика.

Тело ребенка нашли во время вечеринки

Вечер 31 января 2025 года не отличался от других – в этой квартире в многоэтажке в Одессе часто звучала музыка. Однако случайная находка одного из гостей шокировала даже опытных криминалистов: в морозильной камере в тряпке лежало тело двухлетнего мальчика. Маленький Марк провел в морозилке не один день.

Как рассказали в проекте "Расследование с Данилевичем", еще в середине января 2-летний Марк получил тяжелые ожоги лица и тела. Вместо вызова скорой 19-летняя мать Виктория Городецкая и ее 44-летний сожитель Артем Горбань оставили мальчика умирать. Виктория боялась, что социальные службы заберут детей (у молодой женщины есть еще старшая дочь Милана), а сожителя снова заключат в тюрьму. Артём Горбань имел девять судимостей и, по словам журналистов проекта, панически боялся возвращения в СИЗО.

Решение спрятать тело ребенка в морозильную камеру принимал сожитель, а вот само решение не вызвать скорую помощь приняла мать… Если бы ребенку была оказана надлежащая медицинская помощь, он мог бы остаться живым Андрей Сваток, руководитель Одесской областной прокуратуры

Тело мальчика было настолько заморожено, что в морге его не могли исследовать в течение суток. "Ребенок — глаза приоткрыты, одна сторона синяя, другая красна от ожогов — он, как кукла, но с личиком таким. Врач говорит, что сутки размораживали", — рассказала волонтер Любовь Рябко, организовавшая похороны ребенка. На похороны, по ее словам, никто из родных не пришел.

Соседи даже не знали о существовании мальчика

Соседи неоднократно вызывали полицию из-за громких алкогольных вечеринок в квартире. Однако большинство из них даже не знали, что в семье есть маленький мальчик.

А мальчика никто не видел. Мы даже не знали, что здесь мальчик есть. Мы думали, что это плачет девочка Ирина Морзобитова, соседка

По словам жильцов дома, ни мать, ни сожитель никогда не выходили с Марком на прогулки. В отношении вечеринок соседи неоднократно вызывали полицию.

Следователи работают с поличным/ Фото: Национальная полиция Одесской области

Прошлое Виктории ужасает: детдом, насилие и ранняя беременность

Журналисты проекта исследовали прошлое Виктории Городецкой и пришли к выводу, что трагедия стала следствием многолетнего социального провала. В 12 лет ее мать лишили родительских прав, после чего девушка попала в одесский приют "Радуга". Еще в 2018 году, в возрасте 13 лет, Виктория открыто рассказывала журналистам об унижении и жестоком обращении в заведении.

"У нас забирали телефоны, когда родственники передавали еду, ее забирали и ели воспитатели. Мне говорили "я сделаю все, чтобы ты пропала и тебя никто не нашел", — говорится в архивном видео 2018 года. Замечают — по этому заведению вели расследовали дело о развращении детей. Журналисты проекта считают, что тот факт, что тогда ни один взрослый не понес наказания, сломал психику девочки и подорвал доверие к системе.

В 15 лет Виктория забеременела первым ребенком, находясь под государственной опекой в Савранском общежитии.

Психолог пришел к выводу: девушка фактически не имела ни одной модели нормального материнства и не была готова к взрослой жизни. Команда проекта описывает его как "ментального ребенка", который оставался полностью зависимым от сожителя — финансово, эмоционально и психологически.

Что решил суд

Суд назначил обоим подсудимым по 10 лет лишения свободы. Статью переквалифицировали в "оставление в опасности", поскольку защита доказала отсутствие прямого умысла на убийство.

На судебных заседаниях пара держалась за руки и частично признавала вину, не считая преступлением то, что они не обратились к врачам.

Старшего ребенка — 5-летнего Милану — забрал биологический отец, однако только после проведения ДНК-теста. Журналисты также обратили внимание на еще один факт: Милану Виктория родила в 15 лет, однако ни одного наказания за половые отношения с несовершеннолетним отец ребенка так и не понес. Женщина выйдет из-за решетки в 29 лет.

Эксперты проекта считают, что украинская пенитенциарная система часто не помогает человеку измениться, а наоборот усиливает чувство озлобленности и несправедливости. По их мнению, без психологической и социальной реабилитации после увольнения Виктория рискует снова оказаться в опасных обстоятельствах или стать жертвой, или причиной трагедии.