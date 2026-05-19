Младенца нашли в морозилке: что толкнуло мать на убийство ребенка в Одессе
Мать и ее сожитель не вызвали скорую после тяжелых ожогов ребенка
Двухлетнего Марка нашли в морозилке в одесской квартире во время громкой вечеринки в 2025 году. Проект "Расследование с Данилевичем" на SWEET.TV собрал полную картину трагедии. Команда показала эксклюзивные кадры, показания очевидцев, комментарии прокуроров, волонтеров и материалы следствия, а еще нашла детали о прошлом матери мальчика.
Тело ребенка нашли во время вечеринки
Вечер 31 января 2025 года не отличался от других – в этой квартире в многоэтажке в Одессе часто звучала музыка. Однако случайная находка одного из гостей шокировала даже опытных криминалистов: в морозильной камере в тряпке лежало тело двухлетнего мальчика. Маленький Марк провел в морозилке не один день.
Как рассказали в проекте "Расследование с Данилевичем", еще в середине января 2-летний Марк получил тяжелые ожоги лица и тела. Вместо вызова скорой 19-летняя мать Виктория Городецкая и ее 44-летний сожитель Артем Горбань оставили мальчика умирать. Виктория боялась, что социальные службы заберут детей (у молодой женщины есть еще старшая дочь Милана), а сожителя снова заключат в тюрьму. Артём Горбань имел девять судимостей и, по словам журналистов проекта, панически боялся возвращения в СИЗО.
Решение спрятать тело ребенка в морозильную камеру принимал сожитель, а вот само решение не вызвать скорую помощь приняла мать… Если бы ребенку была оказана надлежащая медицинская помощь, он мог бы остаться живым
Тело мальчика было настолько заморожено, что в морге его не могли исследовать в течение суток. "Ребенок — глаза приоткрыты, одна сторона синяя, другая красна от ожогов — он, как кукла, но с личиком таким. Врач говорит, что сутки размораживали", — рассказала волонтер Любовь Рябко, организовавшая похороны ребенка. На похороны, по ее словам, никто из родных не пришел.
Соседи даже не знали о существовании мальчика
Соседи неоднократно вызывали полицию из-за громких алкогольных вечеринок в квартире. Однако большинство из них даже не знали, что в семье есть маленький мальчик.
А мальчика никто не видел. Мы даже не знали, что здесь мальчик есть. Мы думали, что это плачет девочка
По словам жильцов дома, ни мать, ни сожитель никогда не выходили с Марком на прогулки. В отношении вечеринок соседи неоднократно вызывали полицию.
Прошлое Виктории ужасает: детдом, насилие и ранняя беременность
Журналисты проекта исследовали прошлое Виктории Городецкой и пришли к выводу, что трагедия стала следствием многолетнего социального провала. В 12 лет ее мать лишили родительских прав, после чего девушка попала в одесский приют "Радуга". Еще в 2018 году, в возрасте 13 лет, Виктория открыто рассказывала журналистам об унижении и жестоком обращении в заведении.
"У нас забирали телефоны, когда родственники передавали еду, ее забирали и ели воспитатели. Мне говорили "я сделаю все, чтобы ты пропала и тебя никто не нашел", — говорится в архивном видео 2018 года. Замечают — по этому заведению вели расследовали дело о развращении детей. Журналисты проекта считают, что тот факт, что тогда ни один взрослый не понес наказания, сломал психику девочки и подорвал доверие к системе.
В 15 лет Виктория забеременела первым ребенком, находясь под государственной опекой в Савранском общежитии.
Психолог пришел к выводу: девушка фактически не имела ни одной модели нормального материнства и не была готова к взрослой жизни. Команда проекта описывает его как "ментального ребенка", который оставался полностью зависимым от сожителя — финансово, эмоционально и психологически.
Что решил суд
Суд назначил обоим подсудимым по 10 лет лишения свободы. Статью переквалифицировали в "оставление в опасности", поскольку защита доказала отсутствие прямого умысла на убийство.
На судебных заседаниях пара держалась за руки и частично признавала вину, не считая преступлением то, что они не обратились к врачам.
Старшего ребенка — 5-летнего Милану — забрал биологический отец, однако только после проведения ДНК-теста. Журналисты также обратили внимание на еще один факт: Милану Виктория родила в 15 лет, однако ни одного наказания за половые отношения с несовершеннолетним отец ребенка так и не понес. Женщина выйдет из-за решетки в 29 лет.
Эксперты проекта считают, что украинская пенитенциарная система часто не помогает человеку измениться, а наоборот усиливает чувство озлобленности и несправедливости. По их мнению, без психологической и социальной реабилитации после увольнения Виктория рискует снова оказаться в опасных обстоятельствах или стать жертвой, или причиной трагедии.