Мать пьянствует, а убийц отпустили? Чем закончилось дело Оксаны Макар, смерть которой обсуждается уже 14 лет

Приговоры по резонансному делу пересматривали по "закону Савченко"

В марте 2026 года исполнилось 14 лет с момента убийства Оксаны Макар в Николаеве — в 2012 году жестокость этого преступления и промедление правоохранительной системы заставили тысячи украинцев выходить на протесты. Резонансное убийство стало одним из самых громких преступлений в истории независимой Украины. По меньшей мере, один из осужденных уже уволен, а мать девушки до сих пор имеет проблемы.

Что произошло в марте 2012 года

18-летняя Оксана Макар приехала в Николаев из Луча. Вечером в баре она встретила встретившуюся со своими убийцами, один из которых был ее знакомым. Ее заманили в квартиру, где 24-летний Максим Присяжнюк, 23-летний Евгений Краснощек и 22-летний Артем Погосян изнасиловали девушку, а затем, чтобы скрыть следы преступления, дважды пытались ее задушить и попытались сжечь ее заживо на заброшенной строительной площадке. Ее нашел 10 марта случайный прохожий. Девушка прожила еще более двух недель и смогла дать показания. Несмотря на попытки медиков спасти потерпевшую, девушка скончалась.

Расследование было не простым. Двое из трех подозреваемых отпустили сначала, что вызвало реакцию общественности — люди в разных городах выходили на протесты с требованием к власти вмешаться. Наконец, 27 ноября 2012 года Центральный райсуд Николаева вынес приговор обвиняемым: Краснощека приговорили к пожизненному заключению, Максима Присяжнюка и Артема Погосяна лишили свободы на 15 и 14 лет соответственно. Апелляционные жалобы на приговор от представителей потерпевшей стороны и обвиняемых судьи отклонили.

Убийцы Оксаны Макар

Оксана Макар часть времени была в сознании/ Фото: novosti-n.org

Где убийцы Оксаны Макар сейчас

Мать Оксаны Татьяна Суровицкая в разговоре с ТСН.ua сообщила, что один из осужденных, вероятно Евгений Краснощек, извинился перед ней. Заметим, по ее словам, это произошло во время судебного заседания — в 2019 году он пытался добиться пересмотра сроков заключения. Она также говорит, что один из фигурантов вроде бы умер в тюрьме, однако подтверждения этому нет. Максим Присяжнюк был уволен по решению апелляционного суда в 2024 году. Сейчас о его местонахождении неизвестно. Заметим, приговоры пересматривали по "закону Савченко", так что Артем Погосян уже также мог выйти на свободу.

Мать Оксаны Макар употребляет алкоголь и имеет много проблем.

По словам Татьяны Суровицкой, в апреле 2026 года она все еще жила в Николаеве. По ее словам, женщина работала и имела проблемы с деньгами. В разговоре она сообщила журналистам, что поминала Оксану, споткнулась и сломала ребра. До этого был пожар в квартире. Также Суровицкая сказала, что памятник Оксане был разрушен в результате российского удара.

Памятник Оксане Макар/ Фото: novosti-n.org

Соседи говорят, женщина похожа на любительницу выпить. Суровицкая не опровергает, а говорит, что может выпить коньяка на праздники или устала на работе. Соседи также говорят, что у нее есть коммунальные долги, а недавно действительно стала причиной пожара — недосмотрела что-то на плите. Раньше же говорят — было много денег.

Напомним, о Суровицкой говорили, что она присвоила средства, которые собирала для лечения дочери, ведь все оплатили благотворители. Позже стало известно, что деньги она передала для покупки оборудования, для спасения другой жертвы преступления Александры Поповой. Женщина также отбывала наказание за кражи и даже некоторое время провела за решеткой. Случай, когда его поймали уже после смерти Оксаны, закончился тем, что заявитель отозвал иск.

Что известно о семье Оксаны Макар

Оксана Макар росла в плохих условиях: ее биологический отец был неоднократно осужден за кражи и наркотики. После заключения матери Оксану воспитывали бабушка и дедушка, а потом ее отдали в школу-интернат. По данным педагогов, у девушки были проблемы с учебой. Татьяна вышла замуж вторично. Позже, мать забрала девочку к себе в Киев, где она несколько лет жила с ней. И все же вернулась к бабушке в поселок Луч. К моменту преступления и отец, и отчим Оксаны были осуждены и отбывали заключение.

Оксана Макар

Несмотря на столько лет, смерть девушки до сих пор ужасает украинцев. Они вспоминают, что двое из подозреваемых оказали влияние в общине из-за своих родителей, а также, что Оксане могли что-то подсыпать в напиток.

Отметим, Присяжнюк является приемным сыном бывшего главы Еланецкой районной государственной администрации (РГА) Людмилы Присяжнюк, а мать Погосяна работала адвокатом. Краснощек, единственный получивший пожизненный приговор, заявлял об угрозах от Присяжнюка.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что осужденный за убийство юноши на фуникулере в Киеве признал вину, однако отрицает умышленность. Его семья дала интервью.