Отец с ВИЧ полгода насиловал свою 10-летнюю дочь: как его наказал суд

Мужчина утверждал, что ребенок оговаривает его и подал кассационную жалобу

Верховный суд Украины оставил без изменений приговор предыдущей инстанции ВИЧ-инфицированному жителю Черновицкой области, который насиловал свою 10-летнюю дочь, приходившую к нему в гости.

Ребёнок долго не решался рассказать об этом взрослым.

В суде доказано, что подсудимый, осознавая то, что он инфицирован неизлечимой болезнью, с марта по октябрь 2022 года запугивал, развращал и насиловал 10-летнюю дочь. Он проживал отдельно от жены в съемной квартире в Черновцах, куда приходила девочка. Ребенок не решался рассказать взрослым о противоправных действиях отца.

Отмечается, что после задержания злоумышленник всячески пытался избежать уголовной ответственности и настаивал, что дочь его оклеветала. Однако благодаря полученным доказательствам версия осужденного полностью опровергнута.

Основой обвинительного приговора стали показания ребенка, полученные при расследовании дистанционно с участием психолога. Чтобі не травмировать повторно психику девочки, в суд ее не вызывали.

Мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за изнасилование, развращение и поставление в опасность заражения ВИЧ малолетней дочери (ч. 6 ст. 152, ч. 2 ст. 156, ч. 1 ст. 130 УК Украины).

Ранее в Днепропетровской области 16-летняя пациентка обвинила врача-травматолога в сексуальных домогательствах во время медицинского осмотра. Инцидент произошел в городской больнице, куда девушка обратилась из-за травмы копчика.