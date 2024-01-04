Задержанный в Киеве "маньяк" рассказал, как убивал продавщицу цветов (видео)

Фигуранту грозит пожизненное заключение

В Национальной полиции подтвердили задержание в Киеве мужчины, который жестоко убил продавщицу цветочного киоска. Ранее об этом сообщили местные Telegram-каналы.

Как сообщила прессслужба Нацполиции, информация об обнаружении женщины с телесными повреждениями в помещении цветочного магазина на Голосеевском проспекте поступила на спецлинию "102" около 8 часов утра 2 января. Сотрудники криминальной полиции совместно со специалистами управления криминального анализа приступили к оперативно-розыскным мероприятиям.

Начальник управления уголовного розыска полиции Киева Андрей Кичук сообщил, что по результатам кропотливой работы всех задействованных подразделений полиции Киева полицейские воспроизвели хронологию событий. Также правоохранители установили мужчину, причастного к убийству женщины.

"В тот вечер 54-летняя продавщица находилась в помещении цветочного магазина. Около двенадцати часов ночи в магазин зашел неизвестный, начавший с ней беседу и через несколько минут ушедший с киоска. Впоследствии мужчина вернулся, набросился на женщину и хаотично нанес ей многочисленные удары ножом по После злоумышленник снял с потерпевшей золотые украшения и скрылся с места происшествия. Одной из версий этого тяжкого преступления является убийство по корыстным мотивам ", — подчеркнул он.

В полиции отметили, что уже через сутки после совершенного оперативники задержали фигуранта в Голосеевском районе столицы. Им оказался 37-летний иностранец, не имеющий постоянного места жительства в столице. У него следователи изъяли вещественные доказательства: три золотых кольца, принадлежавших погибшей.

Следственным отделом Голосеевского управления полиции под процессуальным руководством Голосеевской окружной прокуратуры фигуранту поставлено в известность о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного п. 6 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины – умышленное убийство, совершенное из корыстных побуждений. Его задержали в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кичук отметил, что за совершенное задержанному грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества. Кроме того, по его словам, полиция проверяет причастность задержанного к совершению других преступлений на территории столицы и Украины.

На видео, обнародованном Нацполицией, задержанный признался, что убил продавщицу. Он также сообщил, что ударил ее ножом в шею и живот.

По данным СМИ, задержанный является гражданином Узбекистана. Сообщается, что его искали по всей стране еще с прошлого года по подозрению в более чем 10 убийствах.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что через три года поймали убийцу, закопавшего сожительницу под Киевом. Инцидент произошел еще осенью 2020 года.