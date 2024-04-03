Отрезал голову и язык: на Киевщине произошло зверское убийство (фото)

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы

На территории села Софиевская Борщаговка мужчина зверски расправился с пенсионером у которого он арендовал жилье. Злоумышленник хладнокровно зарезал беспомощного старика, а затем отрезал у него язык и голову.

Звуки борьбы услышал сосед убитого, который и обратился за помощью к правоохранителям. Преступника задержали по горячим следам. Подробности страшного убийства рассказали в пресс-службе Полиции Киевщины.

На днях в Бучанский районе Киевской области между 75-летним арендодателем и его 44-летним квартирантом возник конфликт. Инцидент произошел на территории села Софиевская Борщаговка.

В результате ссоры младший из мужчин схватил кухонный нож и нанес своему оппоненту около 16 ударов в область головы и шеи. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия.

Орудием убийства оказался кухонный нож

После этого 44-летний убийца хладнокровно отделил голову от тела убитого им пенсионера и отрезал ему язык. Злоумышленник успользовал при этом обычный кухонный нож.

Звуки борьбы услышал сосед убитого и вызвал полицию. Преступник был задержан по горячим следам — он находился в помещении, которое арендовал у пенсионера.

Злоумышленника оперативно задержали

Злоумышленника задержали и доставили в СИЗО. Ему сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства.

Преступнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Убийство произошло на территории Софиевской Борщаговки

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