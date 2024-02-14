Отрезал голову и 4 дня при детях сжигал в печи: житель Киевщины расчленил бывшую жену

У мужчины с убитой было четверо совместных детей

Житель Киевской области был осужден на 15 лет за зверское убийство своей экс-супруги, однако он решил обжаловать приговор суда первой инстанции и подал апелляционную жалобу. Благодаря собранным доказательствам и принципиальной позиции прокуроров вина злоумышленника была полностью доказана, а приговор остался без изменений.

Мужчина, который убил бывшую жену, расчленил ее и по частям сжег в печи, ближайшие 15 лет проведет за решеткой. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Киевской области.

В Ставищенском районе Киевской области в 2021 году было совершено зверское убийство. Так, на территории села Роскошная мужчина убил свою бывшую супругу и расчленил ее труп.

Известно, что в ходе конфликта злоумышленник нанес своей экс-жене множественные удары в область головы. От полученных травм женщина упала на пол и потеряла сознание.

После этого мужчина перенес ее в гараж, который располагался на территории дома, где они совместно проживали. Внутри гаража преступник отрезал женщине голову, руки и ноги. Туловище он расчленил.

Затем преступник начал методично избавляться от улик — на протяжении четырех дней он сжигал фрагменты тела убитой им женщины в печке дома. В это время вместе с мужчиной проживало четверо общих с убитой детей, которым мужчина говорил что их мама уехала в гости.

Злоумышленника удалось задержать правоохранителям. Мужчине инкриминировали совершение умышленного убийства, а суд приговорил его к 15 годам заключения. Указанный приговор суда защита обвиняемого обжаловала в апелляционном порядке.

Заслушав доводы сторон, апелляционный суд поддержал позицию прокуратуры, оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защитников, а наказание, назначенное судом первой инстанции — без изменений.

Зверское убийство произошло на территории села Роскошная

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Дарницком районе Киева возле мусорных баков прохожий обнаружил окровавленный труп мужчины без признаков жизни. Проследовав по "кровавому следу" копы оперативно задержали потенциальных убийц и доставили их в СИЗО.