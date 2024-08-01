Пришла на день рождения и зарезала именинника: в Киеве произошло жестокое убийство (фото)

Злоумышленнице грозит до 15 лет тюрьмы

В Оболонском районе Киева мужчине нанесли проникающее ножевое ранение в область шеи. На место происшествия прибыли медики, которые пытались реанимировать пострадавшего, однако мужчина скончался.

Как оказалось, 66-летнего местного жителя зарезала его знакомая во время празднования дня рождения. Подробности хладнокровного преступления рассказали в пресс-службе Полиции Киева.

На одной из улиц в Оболонском районе столицы во время реанимационных мероприятий умер мужчина. Медики сообщили о произошедшем правоохранителям и передали им информацию о том, что причиной смерти киевлянина стало ножевое ранение в области шеи.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий следователи установили обстоятельства произошедшего. Как оказалось, 66-летний мужчина отмечал свой день рождения и пригласил гостей.

Во время празднования между именинником и его 56-летней гостьей начался конфликт. В ходе ссоры женщина внезапно схватила нож и нанесла мужчине удар в область шеи. После этого злоумышленница скрылась.

Пострадавшему медики пытались оказать помощь, однако от полученного ранения мужчина скончался. Преступницу оперативно задержали и взяли под стражу.

Убийство произошло в сентябре минувшего года и на данный момент досудебное расследование по данному делу завершено. Фигурантка продолжает находиться под стражей и ее обвиняют в совершении умышленного убийства. Женщине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, в Фастовском районе Киевской области с особой жестокостью был убит пенсионер. Злоумышленник нанес мужчине десятки ножевых ранений и бросил его умирать на железнодорожной станции.

Как оказалось, страшное преступление совершил 35-летний житель Киева. Злоумышленник ранее уже был судим за имущественные преступления. По его месту жительства правоохранители провели обыск и изъяли вещественные доказательства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на Киевщине произошло зверское убийство пенсионера, которому злоумышленник хладнокровно отрезал голову и язык. Убийца арендовал у старика жилье.