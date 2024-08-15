Пришел помочь по хозяйству и зверски зарезал владельца дома: на Киевщине произошло жестокое убийство

Злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы

В Бориспольском районе Киевской области в частном доме был обнаружен окровавленный труп 71-летнего владельца. На теле мужчины виднелись многочисленные ножевые ранения.

Как оказалось, пенсионера хладнокровно зарезал наемный рабочий, который должен был помочь ему по хозяйству. Подробности трагедии рассказали в пресс-службе Полиции Киевщины.

В Переяславе на территории частного дома было обнаружено бездыханное тело 71-летнего владельца с телесными повреждениями. Прибывшие на место происшествия специалисты установили, что мужчине нанесли многочисленные колото-резаные ножевые ранения по всему туловищу, от которых он и скончался.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий следователи установили обстоятельства произошедшего. Как оказалось, во двор к пенсионеру пришел 50-летний мужчина, который должен был помочь владельцу дома по хозяйству. Во время выполнения работ злоумышленнику не понравилось, что погибший начал критиковать его и делать замечания.

На почве этого между мужчинами вспыхнул конфликт. В какой-то момент правонарушитель схватил нож и начал наносить 71-летнему хозяину дома многочисленные ножевые ранения в область туловища. От полученных травм пенсионер скончался на месте.

Личность злоумышленника оперативно установили — 50-летнего мужчину задержали и взяли под стражу.

Убийце грозит до 15 лет тюрьмы

На данный момент фигурант находится в СИЗО. Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении умышленного убийства.

Мужчине грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Жестокое убийство произошло в Переяславе

Напомним, в Фастовском районе Киевской области с особой жестокостью был убит пенсионер. Злоумышленник нанес мужчине десятки ножевых ранений и бросил его умирать на железнодорожной станции.

Как оказалось, страшное преступление совершил 35-летний житель Киева. Злоумышленник ранее уже был судим за имущественные преступления. По его месту жительства правоохранители провели обыск и изъяли вещественные доказательства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве женщина пришла на день рождения и хладнокровно зарезала именинника. Злоумышленнице грозит до пятнадцати лет лишения свободы.