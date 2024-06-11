Серийный маньяк, задержанный в Киеве, признался еще в одном убийстве: первые подробности (фото, видео)

Новый виток в резонансном деле

Серийный убийца, который был задержан в Киеве после жестокой расправой над продавщицей цветов, сознался в еще одном убийстве. Это уже девятое убийство маньяка причастность к которому удалось установить правоохранителям.

Преступник расправлялся со своими жертвами разными способами и скрывался от полиции несколько лет. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Злоумышленник был задержан в январе текущего года в Голосеевском районе столицы по подозрению в убийстве женщины-продавца цветочного киоска. Убийца сознался в содеянном и не стал отрицать свою причастность к убийству.

Позже появилась информация о том, что задержанный является 37-летним гражданином Узбекистана, которого искали по всей стране еще с прошлого года по подозрению в более чем 10 убийствах.

Сейчас стало известно о том, что убийца продавщицы цветов признался в совершении еще одного жестокого убийства. Так, летом прошлого года на территории Бабьего Яра маньяк напал на женщину 1975 года рождения и задушил ее.

Таким образом злоумышленник действительно является серийным убийцей — на его счету уже девять убийств, причастность к которым удалось установить правоохранителям.

Злоумышленник находится под стражей, а полиция продолжает проверять причастность задержанного к совершению других преступлений на территории столицы и Украины.

Фото с места задержания маньяка

Напомним, 2 января в Голосеевском районе столицы была зарезана 54-летняя продавщица цветочного киоска. Как оказалось, злоумышленник хаотично нанес ей многочисленные удары ножом в разные части тела. После этого убийца снял с потерпевшей золотые украшения и скрылся с места происшествия.

Место убийства

Уже через сутки после совершенного оперативники задержали фигуранта в Голосеевском районе столицы. Им оказался 37-летний иностранец, не имеющий постоянного места жительства в столице.

У него следователи изъяли вещественные доказательства: три золотых кольца, принадлежавших погибшей.

Злоумышленник зарезал свою жертву

На видео, обнародованном Нацполицией, задержанный признался, что убил продавщицу. Он также сообщил, что ударил ее ножом в шею и живот.

Маньяку грозит лишение свободы сроком до пятнадцати лет или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что житель Киевщины расчленил бывшую жену, отрезал ейголову и 4 дня при детях сжигал останки в печи. Преступник был осужден на 15 лет за зверское убийство своей экс-супруги, однако он решил обжаловать приговор суда и подал апелляционную жалобу.