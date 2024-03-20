Убил своего сына, расчленил и выбросил в мусорник: детали жуткого убийства в Киеве

Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы

В Киеве полиция задержала 55-летнего мужчину, который убил своего 30-летнего сына. Затем расчленил тело погибшего.

Об этом сообщает полиция Киева. Об исчезновении мужчины сообщила его квартирантка, которая в течение трех месяцев не могла с ним связаться.

Правоохранители приступили к поиску пропавшего мужчины и привлекли к расследованию аналитиков уголовного анализа. В ходе следствия было установлено, что к исчезновению мужчины причастен его отец.

Полиция установила, что во время застолья между сыном и отцом возникла ссора, во время которой 55-летний мужчина ударил сына ножом в грудь. От полученного ранения он скончался на месте.

Орудие убийства

Следующие два дня нападающий расчленял тело погибшего в ванной. Часть тела он выбросил прямо в помойку. Остальные остатки закопал в подвальном помещении своего гаража и залил бетоном.

Подозреваемый

Впоследствии полицейские обнаружили остатки тела мужчины в гараже. А в квартире злоумышленника изъяли документы и одежду жертвы.

Следственные действия

Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В подвале задержанного

Ранее "Телеграф" писал, что полицейские в Киевской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 47-летней женщины. Выяснили, что мужчина нанес удар ножом в шею своей любимой, а затем пытался сжечь тело.