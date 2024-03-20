Убил своего сына, расчленил и выбросил в мусорник: детали жуткого убийства в Киеве
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Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы
В Киеве полиция задержала 55-летнего мужчину, который убил своего 30-летнего сына. Затем расчленил тело погибшего.
Об этом сообщает полиция Киева. Об исчезновении мужчины сообщила его квартирантка, которая в течение трех месяцев не могла с ним связаться.
Правоохранители приступили к поиску пропавшего мужчины и привлекли к расследованию аналитиков уголовного анализа. В ходе следствия было установлено, что к исчезновению мужчины причастен его отец.
Полиция установила, что во время застолья между сыном и отцом возникла ссора, во время которой 55-летний мужчина ударил сына ножом в грудь. От полученного ранения он скончался на месте.
Следующие два дня нападающий расчленял тело погибшего в ванной. Часть тела он выбросил прямо в помойку. Остальные остатки закопал в подвальном помещении своего гаража и залил бетоном.
Впоследствии полицейские обнаружили остатки тела мужчины в гараже. А в квартире злоумышленника изъяли документы и одежду жертвы.
Подозреваемый задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Ранее "Телеграф" писал, что полицейские в Киевской области задержали мужчину, которого подозревают в убийстве 47-летней женщины. Выяснили, что мужчина нанес удар ножом в шею своей любимой, а затем пытался сжечь тело.