Поплатился жизнью за замечания: на Киевщине товарищ зарезал знакомого
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Фигурант задержан
В Киевской области товарищ убил своего знакомого после конфликта. Фигурант нанес пять ударов ножом в грудную клетку мужчине.
Как отмечает полиция области, инцидент произошел в селе Святопетровское. Известно, что 34-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.
"На днях в полицию поступило сообщение от владелицы дома, что в коридоре при входе обнаружено тело 39-летнего квартиранта с телесными повреждениями", — говорится в сообщении.
По данным следствия, накануне между злоумышленником и убитым возник конфликт. Последний сделал замечание знакомому, говорившему по телефону с использованием нецензурной лексики.
После этого во время следующей встречи фигурант, зайдя в дом потерпевшего, в ходе спора схватил нож и нанес пять ударов в грудную клетку пострадавшему. От полученных ран 39-летний мужчина скончался.
После сообщения владелицы квартиры об убийстве полиция быстро нашла фигуранта и задержала. В настоящее время он находится в изоляторе.
Возбуждено дело по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), фигуранту сообщено о подозрении.
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