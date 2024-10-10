Поплатился жизнью за замечания: на Киевщине товарищ зарезал знакомого

Фигурант задержан

В Киевской области товарищ убил своего знакомого после конфликта. Фигурант нанес пять ударов ножом в грудную клетку мужчине.

Как отмечает полиция области, инцидент произошел в селе Святопетровское. Известно, что 34-летнему мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.

"На днях в полицию поступило сообщение от владелицы дома, что в коридоре при входе обнаружено тело 39-летнего квартиранта с телесными повреждениями", — говорится в сообщении.

По данным следствия, накануне между злоумышленником и убитым возник конфликт. Последний сделал замечание знакомому, говорившему по телефону с использованием нецензурной лексики.

После этого во время следующей встречи фигурант, зайдя в дом потерпевшего, в ходе спора схватил нож и нанес пять ударов в грудную клетку пострадавшему. От полученных ран 39-летний мужчина скончался.

После сообщения владелицы квартиры об убийстве полиция быстро нашла фигуранта и задержала. В настоящее время он находится в изоляторе.

Возбуждено дело по факту умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины), фигуранту сообщено о подозрении.

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